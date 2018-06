Tennis | Cilic in semifinale al Queen’s | battuto Querrey

Tennis - Parigi - ottavi : Fognini rimonta Cilic ma cede al 5° : 'Non ho rimpianti' : Intanto lunedì prossimo Fognini sarà numero 15 del mondo a meno che Djokovic non raggiunga la finale e Cecchinato non vinca il torneo. Luca Marianantoni

Tennis - Roland Garros - ottavi : Fognini rimonta Cilic ma si arrende al 5° set : Intanto lunedì prossimo Fognini sarà numero 15 del mondo a meno che Djokovic non raggiunga la finale e Cecchinato non vinca il torneo. Luca Marianantoni

Tennis - ottavi Roland Garros : a Cilic i primi 2 set - Fognini insegue 4-6 1-6 1-0 : Dopo essersi trovato sotto per due set, l’azzurro si scuote, vince il terzo e conquista il quarto al tiebreak. Poi la sconfitta al quinto: Finisce 4-6 1-6 6-3 7-6 3-6--Nel primo set dell’ottavo di finale tra Fognini e Cilic, l’azzurro si trova subito sotto di un break, che però recupera dopo due turni di battuta. Fognini è teso, ma sul 4-3 difende il servizio con una palla corta sublime dopo un game lungo, bello e combattuto, nel gioco ...

Tennis - Masters 1000 Montecarlo 2018 : risultati quarti di finale. Rafael Nadal spazza via Dominic Thiem. Eliminato Marin Cilic : Giornata dedicata ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo: un venerdì che ha mostrato l’incredibile supremazia sulla terra rossa dello spagnolo Rafael Nadal, che va a caccia dell’undicesima affermazione nel Principato. Il maiorchino ha dominato il suo match contro l’austriaco Dominic Thiem, sconfiggendolo addirittura per 6-0 6-2 in appena un’ora e dieci minuti di gioco. Una vittoria schiacciante per il numero ...

