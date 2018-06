Tarragona 2018 | calcio | Italia pari all’esordio col Marocco

calcioweb.eu

(Di venerdì 22 giugno 2018) Inizia con un pareggio il cammino della Nazionalena diai Giochi del Mediterraneo che prendono oggi il via a, in Spagna. Sugli scudi, per la formazione Under 18 allenata dal ct Daniele Franceschini, Emanuel Vignato ed il capitano Davide Merola, autori delle due reti azzurre che fissano il punteggio sul 2-2 contro il, campione in carica e medaglia d’oro a Mersin 2013, nel match della prima giornata del gruppo B. L’tornerà in campo martedì 26 alle 20, quando al La Pobla de Mafumet Stadium è in programma il secondo match del girone con la Libia. “Abbiamo sbagliato l’approccio alla partita, non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. In fase di non possesso siamo stati poco aggressivi, in fase di possesso abbiamo commesso troppi errori”, è l’analisi del ct azzurro Franceschini riferita soprattutto al primo tempo, che ...