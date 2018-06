Superbike Ducati | Melandri | «Possiamo essere molto veloci anche a Laguna Seca»

Superbike : Gara 2 - Davis terzo a Brno con il team Aruba.it Racing-Ducati : I risultati dell’appuntamento di Superbike dei piloti Aruba.it Racing-Ducati a Brno: Davis terzo, Melandri quindicesimo Dopo il secondo posto di Marco Melandri in Gara 1, il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato sul podio in Gara 2 a Brno (Repubblica Ceca) grazie al terzo posto ottenuto da Chaz Davies. Il gallese ha fatto un passo avanti netto rispetto alla Gara di ieri e, dopo una buona partenza dalla seconda fila, è riuscito a ...

Superbike - Marco Melandri riporta il team Ducati sul podio in Gara-1 a Brno : Nella Gara-1 di Brno vinta da Jonathan Rea, il team Ducati ha strappato un ottimo secondo posto grazie a Marco Melandri Il team Aruba.it Racing – Ducati è tornato sul podio in Gara 1 a Brno, teatro del settimo round del Campionato Mondiale Superbike, grazie al secondo posto ottenuto da Marco Melandri. L’italiano, terzo in Superpole, aveva messo la prima posizione nel mirino prima che la gara venisse interrotta dalle bandiere rosse a causa ...

Superbike - GP Repubblica Ceca 2018 : tutti contro Jonathan Rea. La Ducati vuol riscattarsi a Brno : Il Circus della Superbike torna protagonista dopo l’appuntamento di Donington (Gran Bretagna). Siamo al giro di boa del Mondiale 2018 ed il campionato delle derivate di serie torna a gareggiare a Brno (Repubblica Ceca), a distanza di cinque anni dall’ultima volta. Un weekend, dunque, con tante incognite ed in cui i team dovranno essere abili nell’incamerare informazioni e trovare soluzioni efficaci per le proprie moto. Si ...

Superbike : il team Aruba.it Racing-Ducati a Brno per il giro di boa del Campionato Mondiale : Chaz Davies e Marco Melandri affronteranno a Brno il settimo round del Campionato Mondiale di Superbike Con sei round in archivio e sette ancora da disputare, il team Aruba.it Racing – Ducati è pronto a tornare in pista a Brno per il settimo round del Campionato Mondiale Superbike, che raggiunge così il giro di boa della stagione. La squadra si presenta sul tracciato della Repubblica Ceca, che torna in calendario dopo cinque anni di assenza, con ...

Superbike - GP Gran Bretagna 2018 : Michael Van der Mark si esalta a Donington - Rea guadagna sulle Ducati : E’ così andato in archivio il sesto round del Mondiale 2018 Superbike, a Donington (Gran Bretagna). Sullo storico circuito del Leicestershire, le derivate di serie hanno dato Grande spettacolo ed a stupire è stata la Yamaha, con in sella il pilota olandese Michael Van der Mark. Un weekend magico per il 25enne orange, capace di mettere a segno una doppietta fantastica, sbloccando la casella personale delle vittorie nel WSBK e soprattutto, ...

Superbike – Davies 5º in rimonta in Gara 2 a Donington - Melandri 11º con il team Aruba.it Racing Ducati : Concluso il sesto appuntamento con il campionato mondiale di Superbike, ecco chi ha vinto Il team Aruba.it Racing – Ducati, in pista a Donington (Regno Unito) per il sesto round del Campionato Mondiale Superbike, ha concluso Gara 2 con Chaz Davies e Marco Melandri rispettivamente in quinta e undicesima posizione. Il gallese e l’italiano, partiti rispettivamente dalla seconda e quarta fila, hanno lottato con la consueta tenacia. ...

Superbike - Davies e Melandri non brillano in Gara-1 a Donington : giornata da dimenticate per il team Ducati : L’ottavo posto di Davies e il ventiduesimo di Melandri non strappano al team Ducati un sorriso al termine di Gara-1 a Donington Gara 1 del sesto round del Campionato Mondiale Superbike, in scena a Donington (Regno Unito), si è rivelata più difficile del previsto per il team Aruba.it Racing – Ducati. Chaz Davies e Marco Melandri hanno lottato caparbiamente ma sono stati penalizzati a partire da una Superpole complicata, conclusa ...

LIVE Superbike - GP Italia Imola 2018 in DIRETTA : gara-2. Rea per il bis - la Ducati deve reagire : Dopo la comoda doppietta targata Kawasaki di Gara-1, il Mondiale Superbike torna subito in pista con il secondo round del Gran Premio d’Italia sul circuito di Imola. Gli spettatori confidano in una pronta riscossa dell’idolo di casa Marco Melandri (Ducati) che nella giornata di ieri ha concluso (a debita distanza) al terzo posto alle spalle dei due britannici Jonathan Rea e Tom Sykes. Gara-1 non ha regalato grandi emozioni con il duo ...

Superbike - Round Imola 2018 : super sfida tra Ducati e Kawasaki nel feudo di Chaz Davies : Tutto pronto ad Imola per il quinto Round del Mondiale 2018 di superbike. Lungo i 4936 metri dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, i centauri delle derivate di serie si sfideranno per regalare tante emozioni agli appassionati presenti in circuito. Il Circus, dunque, si ritrova sul tracciato imolese, reduce dall’appuntamento olandese di Assen. Nell’Università del Motociclismo, Jonathan Rea si è “laureato quasi ...

Superbike Ducati - Melandri : «Sarà una gara da non perdere» : TORINO - La Ducati a Imola vuole invertire la rotta delle ultime gare e ripetere i fasti dell'esordio stagionale con Marco Melandri e Chaz Davies protagonisti. Su una pista amica la Rossa sembra ...

Superbike Ducati - finiti i test privati a Brno : ROMA - Con alcuni aggiornamenti sia di ciclistica che di elettronica da provare, Chaz Davies e Marco Melandri hanno approfittato del tempo a disposizione, seppure interrotti da alcuni scrosci di ...

Superbike - GP Olanda 2018 : Jonathan Rea rafforza la leadership - la Ducati deve inseguire : Voto? 30 e per la lode aspettiamo il termine del campionato. E’ questo l’esito dell’appuntamento nell’Università del Motociclismo ad Assen (Olanda), quarto round del Mondiale 2018 di Superbike, per quanto riguarda Jonathan Rea e la Kawasaki. Nonostante le limitazioni al motore, previste dal nuovo regolamento tecnico 2018, la verdona ha dominato la scena sul tracciato olandese grazie al successo di Rea in gara-1 e di Tom ...

LIVE Superbike - GP Olanda 2018 in DIRETTA : gara-2. Tutti contro Rea - la Ducati ci prova con Davies e Melandri : Buongiorno bentrovati alla DIRETTA LIVE di gara-2 del GP d’Olanda, quarta prova del Mondiale 2018 Superbike. Sul circuito di Assen sarà ancora una volta un confronto tra la Kawasaki e la Ducati e tra Jonathan Rea e la coppia “Rossa” Chaz Davies e Marco Melandri. Il Campione del Mondo in carica ha trionfato nella prima manche, conquistando così il suo terzo successo stagionale dopo quelli ottenuti nelle gare d’apertura in ...