Sulle strade di Roma perde la vita un' altra giovane promessa Morto lo chef stellato

Notte di sangue Sulle strade di Napoli : l'autocarro sbanda - un morto e due feriti : sangue sulle strade a Napoli: poco prima delle 3 su via Mastellone, a Barra, dove un autocarro di piccole dimensioni ha perso il controllo schiantandosi contro il muro perimetrale della carreggiata. A ...

Domenica di sangue Sulle strade dell'Irpinia : un morto e quattro feriti : È di una vittima e quattro feriti, di cui tre ricoverati con prognosi riservata, il bilancio di un incidente verificatosi intorno alla mezzanotte sulla statale 7 bis nel territorio del comune...

Troppi incidenti Sulle strade. Unione Consumatori propone class action : L'Unione dei Consumatori chiede che venga assicurata maggiore sicurezza a tutela di chi percorre le strade siciliane

Raffica di controlli Sulle strade fra Milano e Legnano : Legnano , Milano, , 7 giugno 2018 - Sono 275 le persone controllate dalla polizia nelle ultime 48 ore tra Milano e Legnano nel corso di servizi che hanno portato alla verifica di 947 veicoli e di 13 ...

Urbe - allarme del sindaco : «Gare Sulle nostre strade - anche con scommesse» | : Fabrizio Antoci: “L’asfalto è ridotto male e non ci sono controlli. I rischi sono enormi e ci sono pure scommesse”

Due incidenti Sulle strade di Ragusa : in 24 ore : Due incidenti stradali nel giro di 24 ore sulle strade di Ragusa. Il primo a Comiso e l'altro a Marina di Ragusa. L'auto si ribalta in entrambi i casi

ancora morte Sulle strade italiane : altre due persone hanno perso la vita oggi : La Del Fabbro era anche titolare di un negozio di bomboniere ed oggettistica , "Il mondo dei sogni", che si affaccia sulla stessa strada sulla quale le due donne hanno purtroppo perso la vita. La ...

Tutor spenti Sulle autostrade : tornano gli autovelox/ Ai 108 già attivi si aggiungono le postazioni mobili : Tutor spenti sulle autostrade: tornano gli autovelox: ai 108 già attivi si aggiungono le postazioni mobili. Lotta della polstrada contro i furbetti della velocità(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 18:08:00 GMT)

Troppe buche Sulle strade di Roma - accorciata l'ultima tappa del Giro : buche stradali coperte in fretta e furia per evitare non solo una figuraccia in eurovisione, ma anche qualche incidente ai campioni del Giro d’Italia. E sì perché la corsa si sta concludendo con l’arrivo dell’ultima tappa ai Fori Imperiali, e una caduta di Froome o dei suoi più diretti inseguitori andava evitata a tutti i costi. Le buche di Roma hanno costretto gli organizzatori a ridurre il tracciato ...

