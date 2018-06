Su YouTube i canali più visti potranno essere in abbonamento 

Su YouTube i canali più visti potranno decidere se essere in abbonamento : Non solo pubblicità: YouTube sta esplorando, da oggi in modo consistente, altri modo per far incassare i produttori di contenuti. La piattaforma, infatti, consentirà ai canali di maggior successo di guadagnare vendendo merchandising e abbonamenti. Aggiungendo anche una funzione che fidelizzi il loro pubblico. Dal video all'e-commerce Fino a ora, la possibilità era disponibile solo in fase di test e per un ristretto ...