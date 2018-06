Su Steam iniziano i saldi estivi | miglior prezzo Fallout 4 e sconti al 90%

optimaitalia

(Di venerdì 22 giugno 2018)ha lanciato itanto attesi dai giocatori. Fino al prossimo 5 luglio i giocatori potranno accedere ad una serie die offerte davero imperdibili, che in alcuni casi arrivano anche al 90%. Idisono tra i più attesi dell’anno da parte dei videogiocatori, che vogliono chiaramente acquistare nuovi titoli risparmiando però un bel po’ di soldi.Isuandranno avanti fino al 5 luglio, quindi ci saranno ancora parecchi giorni per approfittarne. Le promozioni interessano migliaia di titoli diversi. Inon interessano solo i vecchi titoli ma anche quelli più recenti. Si consiglia quindi di consultare bene il catalogo presente per non lasciarsi sfuggire delle promozioni imperdibili.Tra i vari giochi in offerta ci sono anche Transport Fever a 15,99 euro, Grim Dawn a 7,49 euro, Assetto Corsa a 9,99 euro, WRC 7 a 15,99 euro, ...