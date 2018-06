Striscione FN contro giornalista a Como

Como - Striscione di Forza Nuova contro il giornalista Berizzi e il suo libro 'NazItalia' : Ancora un altro atto intimidatorio di Forza Nuova nei confronti di Paolo Berizzi , il giornalista e scrittore di Repubblica che in questi mesi sta girando l'Italia per presentare il suo ultimo libro, '...

“Sei più stupido che nero” - Striscione di Forza Nuova contro Mario Balotelli : Due settimane fa aveva detto sì all’ipotesi che la fascia di capitano della nazionale di calcio potesse andare a lui come segnale per tutti gli immigrati. Ma Mario Balotelli era finito nel gorgo dei soliti insulti razzisti. Oggi Forza Nuova ha esposto a Brescia uno striscione contro l’attaccante nato a Palermo e cresciuto nella città lombarda. “Balotelli ta het piö enhiminit che negher” la scritta in dialetto bresciano ...

Lazio - Lotito : 'La mia più grande soddisfazione aver riportato allo stadio 70mila persone'. Striscione contro de Vrij : 'Essere laziali è uno stile di vita e ci si ritrova sempre nel momento del bisogno. Questo patrimonio va valorizzato e non va tradito'. Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, durante l'evento ...

Mario Balotelli - contro l'Arabia Saudita spunta lo Striscione razzista : 'Il mio capitano è di sangue italiano' : L'accoglienza per Mario Balotelli dopo cinque anni di assenza dalla Nazionale non è stata delle migliori. Dalla tribuna di San Gallo è apparso uno striscione contro SuperMario fatto poi rimuovere ...

Italia - Striscione contro Balotelli capitano. E lui scrive : 'Siamo nel 2018 - svegliatevi!' : L'ultimo centro con la Nazionale risaliva infatti al 2-1 contro l'Inghilterra nel Mondiale brasiliano e quello resta anche l'ultima rete in una Coppa del Mondo per l'intera formazione azzurra e tale ...

Balotelli - che serata : la dedica ad Astori e la furia contro uno Striscione razzista : Mario Balotelli autore di un’ottima prova al suo rientro in Nazionale, una rete e tante giocate degne di nota, Mancini continuerà a tenerlo d’occhio Mario Balotelli è tornato in Nazionale ieri sera, dopo circa 4 anni di esilio forzato a causa delle continue mancate convocazioni dei vari Ct. Il ritorno è stato subito ottimo, con Super Mario capace di trovare il gol nel primo tempo dell’incontro tra l’Italia e ...