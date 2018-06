Strage familiare | l’Italia | scossa | piange ancora La moglie il figlio e poi lui Cosa è

caffeinamagazine

(Di venerdì 22 giugno 2018) Nessuno riesce a spiegarsi i motivi di un gesto del genere. Una violenza inaudita, inferta ai corpi e alle anime dei parenti più stretti: quelli probabilmente più amati. Forse un raptus, forse una non-accettazione di uno stato (malattia, economico), forse dissidi interni. Niente però riesce a giustificare uno scatto d’ira così meschino. In base alle prime ricostruzioni Franco Fioretti, 72 anni, dopo aver esploso diversi colpi di fucile nei confronti dellaAngela, 63 anni, e delFelice, 44 anni, avrebbe poi puntato l’arma, un fucile da caccia regolarmente detenuto, contro di sé. Il probabile duplice omicidio-suicidio è avvenuto nella tarda serata di ieri nel Casertano, in un’azienda agricola situata in località Taverna Zarone, nel territorio del comune di Teano. La macabra scoperta è stata fatta dai carabinieri, che erano intervenuti in seguito alla ...