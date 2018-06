STORIA Perché cento anni fa l' Italia riuscì a vincere sul Piave?

Perché dopo uno starnuto si dice “salute”?/ Ce lo spiegano STORIA e galateo : le origini di questa abitudine : Ai tempi delle epidemie mortali, papa Gregorio Magno invitava i cattolici ad auguare Dio ti benedica a chi starnutiva, oggi diventato un semplice "salute" ecco Perché(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 12:06:00 GMT)

Ci controllavano la testa convinti di trovarci dei pidocchi solo perché eravamo calabresi in Piemonte : una STORIA - di immigrazione - che ... : In queste nazioni lungimiranti ci sono italiani, ad esempio, che hanno raggiunto gli apici in diversi ambiti: medicina, economia, finanza. Basta guardare ad esempio al Canada o all'Australia. Il ...

Fabrizio Corona sulla STORIA con Belen : ‘Finita perché avevo 13 anni di galera davanti’ : “E’ stata una storia importantissima. A me dispiace non avere questo tipo di rapporto con la mia ex moglie perché è la madre di mio figlio. Con Belen è finita perché avevo davanti 13 anni di galera… sono una vita”. Chi parla, naturalmente, è Fabrizio Corona che si confessa a Federica Panicucci nel corso di una lunga intervista rilasciata in studio a Mattino Cinque, in onda venerdì 8 giugno su Canale 5 (QUI il video della ...

Fabrizio Corona racconta la sua verità a Federica Panicucci nel corso di una lunga intervista rilasciata in studio a "Mattino Cinque", in onda venerdì 8 giugno, a partire dalle ore 9.55 su Canale 5.

Debito pubblico - STORIA e dinamiche. Perché il contratto di governo preoccupa i mercati : di Riccardo Pizzorno La nascita del nuovo governo e il “contratto” che ne costituisce il programma, stanno preoccupando non poco i mercati e gli Stati (europei e non solo) che temono l’applicazione di alcune misure di spesa in esso contenute. Il molok che opprime i conti pubblici ha raggiunto i 2mila 324 miliardi di euro ed è pari al 131% del Pil. Numeri che in assoluto e percentuale certificano gli eventi e le politiche economiche della nostra ...

Si fanno 3 ore di auto al giorno perché Nicola non perda l’anno. Una STORIA : È una scuola dove non ci sono campanelle e classi. Gli insegnanti difficilmente possono programmare le attività didattiche: si vive giorno per giorno e ogni mattina di studio è diversa. Le aule sono le stanze dell’ospedale ICS Maugeri di Sciacca (Ag) dove, per più giorni a settimana, i docenti dell’Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci di Trapani si danno il cambio ...

Ecco perché Shadow of the Tomb Raider sarà una STORIA emozionante : In queste ore, Square Enix e Eidos Montreal hanno pubblicato un nuovo video dedicato a Shadow of the Tomb Raider che ha per protagonista Jill Murray, sceneggiatrice della nuova avventura di Lara Croft che rappresenta il terzo e conclusivo capitolo della serie avviata da Crystal Dynamics nel 2013. Nel video la Murray spiega che, nel momento in cui Lara diventa a tutti gli effetti Tomb Raider, dovrà decidere se essere un'eroina o una minaccia. ...

Silvia Provvedi/ Perché è finita la STORIA con Fabrizio Corona? : Silvia Provvedi, la fine della storia con Fabrizio Corona su Canale 5? L'ex paparazzo è ospite nel salotto di Silvia Toffanin e sicuramente racconterà anche del loro rapporto. (Verissimo)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 08:42:00 GMT)

Niente casa in affitto perché gay - la STORIA di Marco e Giorgio : "Così ci hanno umiliato" : Siete gay? Niente casa in affitto. L'ennesima storia di omofobia e discriminazione arriva da Castelnuovo del Garda, nel Veronese. Siamo sulle rive del lago di Garda: qui Marco Biasetti, 41enne musicista originario del Mantovano...

Federer - parole al miele verso Serena Williams : “è la migliore della STORIA - vederla è affascinante perché…” : Roger Federer ha speso delle splendide parole per Serena Williams, definendo la tennista americana come una delle migliori, se non la migliore, tennista della storia Roger Federer di complimenti in carriera ne ha ricevuti tanti, ma il tennista svizzero non è nuovo anche ad elargire elogi e apprezzamenti anche per i colleghi. Recentemente Federer ha speso delle bellissime parole per Serena Williams, tennista in grado di dominare il circuito ...

“Ecco perché è finito il suo primo matrimonio”. Meghan - la verità. Nozze “reali” sì - ma non le prime per lei. Spunta solo ora il motivo che ha posto fine alla STORIA tra lei e Trevor : In questi giorni non si fa altro che parlare della meravigliosa cerimonia tra il principe Harry e la “babbana” – citando J.K. Rowling – Meghan Markle. Le Nozze da favola, in cui milioni di ragazze “normali” in tutte il mondo si sono proiettate sperando in un matrimonio dei sogni, hanno praticamente deviato l’opinione pubblica mondiale facendo focalizzare i media internazionali su Buckingam Palace e Westminister. La protagonista, ...

Royal Wedding : perché le nozze di Harry e Meghan resteranno impresse nei cuori - e sui futuri libri di STORIA! - : ... sa inoltre che può permettersi la libertà di operare scelte audaci e progressiste in termini culturali, indossando una simbolica maglia di "Ambasciatrice" di un'Inghilterra che si apre al mondo. A ...