Stop alla vendita della cannabis light

Grecia - Stop alla troika dopo 8 anni. Ok all'alleggerimento del debito : dopo circa otto ore di negoziato, l'Eurogruppo ha raggiunto un accordo di principio sull'uscita della Grecia dal programma di aiuti che contiene, tra l'altro, misure per alleggerire il debito. Secondo quanto si apprende, i ministri dell'Eurozona hanno poi deciso che l'ultima tranche di prestiti sarà di 15 miliardi di euro.In base all'accordo, la Grecia può posticipare di 10 anni il pagamento dei 110 miliardi di euro di prestiti ...

“Stop alla vendita di prodotti a base di cannabis light” : Stop alla vendita dei prodotti a base di cannabis «light», cioè con il principio attivo Thc inferiore ai limiti di legge, con i negozi «green» proliferati negli ultimi mesi in tutta Italia. I prodotti a base di cannabis, nel rispetto del tetto fissato per la dose di Thc contenuta, si possono vendere in Italia, in base alla legge 242 del 2016, entra...

Quali potrebbero essere le ricadute economiche di uno Stop alla canapa light : In Italia sono spuntati in ogni città, in ogni quartiere. Negozi che vendono canapa, derivati della canapa, dalla cosmesi agli scopi ricreativi, che, dicono i dati del Registro delle imprese, ...

Il Consiglio Superiore di Sanità chiede lo Stop alla vendita della marijuana light : stop alla vendita dei prodotti a base di cannabis 'light', cioè con il principio attivo Thc inferiore ai limiti di legge, con i negozi 'green' proliferati negli ultimi mesi in tutta Italia. è quanto contenuto in un parere forumlato dal Consiglio Superiore di Sanità su richiesta del ministero della Salute lo scorso febbraio. "Non può essere esclusa la pericolosità dei prodotti ...

L’appello di Tiziano Ferro su Facebook : “Stop alle torture e alla macellazione di cani in Cina. Fermiamo questa barbarie” : Tiziano Ferro, in un video pubblicato su Facebook, lancia un appello per dire basta all’uccisione di migliaia di cani che si verifica ogni anno, in Cina, in occasione del Festival di Yulin, che si celebra nel giorno del solstizio d’estate. “Chiediamo all’ambasciata cinese in Italia di fermare questa barbarie, perché la civiltà possa regnare”. Oggi, 21 giugno, c’è stato un presidio di protesta proprio di fronte ...

Mondiali Russia 2018 – Van Der Vaart e quel retroscena su Kane : “faceva cagare - non sapeva Stoppare la palla…” : Rafa Van Der Vaart ha svelato un curioso retroscena su Harry Kane: durante i primi allenamenti al Tottenham, il bomber inglese era irriconoscibile Nonostante l’inizio alquanto incerto contro la Tunisia, l’Inghilterra sa di poter contare su Harry Kane. Proprio grazie alla doppietta dell’attaccante del Tottenham la nazionale dei Tre Leoni è riuscita a protare a casa 3 punti importanti all’esordio nel Mondiale. Eppure, Kane ...

Maltempo : allagamenti e guasti in Sicilia - Stop a treni su due linee : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Circolazione ferroviaria sospesa fra Marianopoli e Canicattì (linea Lercara Diramazione - Caltanissetta Xirbi – Canicattì) e fra Caltanissetta Xirbi e Enna (linea Caltanissetta Xirbi – Bicocca). Lo stop ai treni dalle 13.05 è stato causato da allagamenti e guasti ai si

GameStop : il crollo delle azioni potrebbe portare alla vendita : Pare che la catena di negozi conosciuta in tutto il mondo, GameStop stia vivendo un periodo di crisi tanto da affidarsi ad un consulente finanziario. Il declino della società è dovuto in gran parte all'esplosione dei multi store online come Amazon . La ...

Def - semaforo verde alla Camera. Chiesto Stop aumenti IVA e più flessibilità all'Europa : Con 330 voti favorevoli e 242 contrari , quattro gli astenuti, l'aula della Camera ha approvato la risoluzione presentata da M5s e Lega al Documento di economia e finanza 2018

Def - semaforo verde alla Camera. Chiesto Stop aumenti IVA e più flessibilità all'Europa : Messi, dunque, nero su bianco i desiderata di Lega e M5s per quanto riguarda il Documento di economia e finanza, che sta concludendo il suo iter parlamentare. Nella risoluzione sul Def portata in ...

Def - semaforo verde alla Camera. Chiesto Stop aumenti IVA e più flessibilità all'Europa : Reddito cittadinanza centrale, ma no all'assistenzialismo - Nella strategia di politica economica del governo "il reddito di cittadinanza, volto a contrastare le sacche di povertà presenti in Italia ...

Simona Ventura : "Ho detto Stop alla chirurgia. Ora sto recuperando la mia espressività" : "Ho smesso con la chirurgia estetica, soprattutto in faccia", inizia così il lungo intervento di Simona Ventura a Belve, il programma su Nove.La conduttrice si è raccontata senza peli sulla lingua ed è tornata su un tema piuttosto caro ai vip: i ritocchini. Incalzata dalla giornalista, Simona Ventura ha confessato di aver smesso con la chirurgia due anni fa, quando ospite del Maurizio Costanzo Show, nel rivedersi, non ha più riconosciuto il suo ...

Stop alla busta paga in contanti dal primo luglio : primo luglio 2018: arriva lo Stop alla busta paga in contanti . Cambiano le regole per assecondare l'obbligo della tracciabilità dello stipendio, previsto dall''ultima legge di Bilancio. Si tratta di ...

Stipendio - da luglio si cambia : Stop alla busta paga in contanti : Dopo le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal ministro dell’Interno Matteo Salvini durante l’assemblea di Confesercenti, in Italia si è tornato a discutere dell’opportunità o meno di porre un limite all’uso dei contanti. Un’idea che sembra dividere anche il nostro governo, con il Movimento 5 Stelle molto più vicino a posizioni che favoriscano la trasparenza e la tracciabilità dei pagamenti. Intanto, proprio per ...