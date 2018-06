Stati Uniti - Trump minaccia dazi del 20% sulle auto europee

Stati Uniti - Melania Trump visita centro per bambini migranti. Ma sulla giacca c’è la scritta : “Non mi importa niente - e a te?” : Mentre il presidente degli Stati Uniti faceva retromarcia sulla separazione dei bambini migranti dalle proprie famiglie, Melania Trump è volata in Texas per visitare uno dei centri di detenzione al confine con il Messico. Un gesto arrivato dopo la sua prima “dichiarazione politica” in cui sosteneva come fosse “inaccettabile separare migranti dai figli”. Ma a colpire l’opinione pubblica è stato anche un dettaglio ...

Entrati in vigore i dazi Ue sui prodotti degli Stati Uniti : Sono Entrati in vigore i dazi europei sui prodotti americani. Una sorta di ritorsione decisa dalla Commissione Europea in risposta alle tariffe annunciate nelle settimane scorse dagli Stati Uniti che colpiscono le importazioni di acciaio e alluminio. Le misure riguarderanno un elenco ristretto di merci provenienti dagli Stati Uniti - tra cui jeans e whiskey - per un valore di 2,8 miliardi euro.A provocare la controffensiva europea le misure ...

Iveco Defence Vehicles fornirà un nuovo mezzo anfibio ai Marines degli Stati Uniti : Presto ci sarà un nuovo mezzo militare “Made in Italy” fra le fila delle forze armate americane: infatti, la Iveco Defence Vehicles (societa` del Gruppo CNH Industrial) ha vinto la commessa per la fornitura di un nuovo anfibio a 8 ruote motrici, destinato al corpo dei Marines. Più precisamente l’azienda italiana fornirà agli States il progetto, i componenti fondamentali e i servizi correlati: un accordo da ben 350 milioni di euro “per i ...

Diretta Sbk 2018/ Superbike streaming video e tv - prove libere : Fp1 - Fp2 e Fp3. Orari (Gp Stati Uniti) : Diretta Sbk 2018: info streaming video e tv della prime tre sessioni di prove libere a Laguna Seca. Si accendono la fp1, fp2 e fp3 del Gp Stati Uniti della Superbike. (Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 08:02:00 GMT)

L’Unione Europea ha imposto dazi sugli Stati Uniti : Su merci importate per un valore complessivo di 2,8 miliardi di euro, in risposta ai dazi imposti da Trump sull'Europa The post L’Unione Europea ha imposto dazi sugli Stati Uniti appeared first on Il Post.

L’Unione Europea ha imposto dazi su merci importate dagli Stati Uniti per un valore complessivo di 2 - 8 miliardi di euro : L’Unione europea ha imposto dazi su merci importate dagli Stati Uniti per un valore complessivo di 2,8 miliardi di euro, in risposta ai dazi imposti dal presidente statunitense Donald Trump su alluminio e acciaio importati dall’europa. I nuovi dazi hanno The post L’Unione europea ha imposto dazi su merci importate dagli Stati Uniti per un valore complessivo di 2,8 miliardi di euro appeared first on Il Post.

Melania Trump visita il confine tra Stati Uniti e Messico : Melania Trump effettua una visita a sorpresa al confine fra Usa e Messico. Lo fa sapere la Casa Bianca.La first lady è arrivata in Texas e visiterà una struttura di accoglienza per i bambini migranti separati dai genitori.

Stati Uniti - sussidi disoccupazione in calo meglio delle attese : Teleborsa, - In calo le richieste di sussidio alla d isoccupazione in USA nella settimana al 16 giugno. I "claims" sono calati di 3.000 unità a 218.000 dalle 221.000 mila unità riviste della settimana ...

Stati Uniti - sussidi disoccupazione in calo meglio delle attese : In calo le richieste di sussidio alla d isoccupazione in USA nella settimana al 16 giugno. I "claims" sono calati di 3.000 unità a 218.000 dalle 221.000 mila unità riviste della settimana precedente. ...

Il cinismo di Trump ha disgustato gli Stati Uniti : Il presidente ha annunciato un passo indietro sulla pratica di separare gli immigrati irregolari provenienti dall’America Latina dai loro figli. Leggi

Il cinismo di Trump ha disgustato gli Stati Uniti : ...Donald Trump ha deciso di fare un passo indietro sull'abominevole pratica di separare gli immigrati irregolari provenienti dall'America Latina dai loro figli è soltanto perché questa politica ha ...

Il cinismo di Trump ha disgustato gli Stati Uniti : Il presidente ha annunciato un passo indietro sulla pratica di separare gli immigrati irregolari provenienti dall’America Latina dai loro figli. Leggi

Superbike - GP Stati Uniti 2018 : tutti contro Jonathan Rea a Laguna Seca. Chaz Davies lancia il guanto di sfida : E’ tempo di ottavo round nel Mondiale 2018 di Superbike e la situazione è sempre più favorevole a Jonathan Rea. Il campione del mondo, in sella alla Kawasaki, si presenta, in quel di Laguna Seca (Stati Uniti), con 65 punti di vantaggio sulla Ducati di Chaz Davies e 74 sul centauro della Yamaha Michael van der Mark. Una graduatoria abbastanza delineata dopo l’appuntamento di Brno (Repubblica Ceca) e, quindi, sul mitico tracciato di ...

Volvo – Presentata la berlina sportiva S60 costruita negli Stati Uniti : Volvo Cars lancia la nuova berlina sportiva S60, la prima Volvo costruita negli Stati Uniti Volvo Cars, la Casa automobilistica specializzata in vetture di lusso, ha presentato oggi in anteprima mondiale la nuova berlina sportiva media di lusso S60 presso il suo primo stabilimento statunitense di Charleston, nella Carolina del Sud. La nuova unità produttiva di Charleston è stata inaugurata ufficialmente oggi. L’evento che abbina il lancio della ...