Stadio Roma | respinta istanza di scarcerazione di Lanzalone L’ex presidente Acea resta

Stadio Roma, Luca Lanzalone rimane agli arresti domiciliari

Stadio Roma, Acea: Michaela Castelli nominata presidente

Fabio A. Grasso - Roma - lo Stadio e i ladri di futuro : Nel difficile tentativo di far comprendere quest'aspetto non vogliamo per niente giustificare l'operato di quei soprintendenti certo è, però, che la cronaca di questi giorni obbliga a riconsiderare, ...

Maturità 2018 - Aristotele e lo Stadio della Roma : l’amicizia ai tempi della corruzione : di Andrea Redini* Dopo la discussa versione del 2012, Aristotele torna al classico e si riconcilia con gli studenti. Passata l’ondata di preoccupazione all’apertura delle buste, accompagnata da proclami di solidarietà sui social per i poveri maturandi, l’incipit dell’ottavo libro dell’Etica Nicomachea appare, tutto sommato, accessibile. I pochi periodi lunghi rendono lineare la sintassi, sebbene la prosa aristotelica si discosti qui dall’armonia ...

Stadio della Roma - scarcerato il braccio destro di Parnasi : “Ha collaborato con gli inquirenti” : Ha ammesso l’esistenza di accordi «corruttivi» con l’ex presidente di Acea vicino ai 5 Stelle, Luca Lanzalone, e per questo oggi è stato scarcerato. Luca Caporilli, ex braccio destro dell’ex presidente di Eurnova, Luca Parnasi, è stato mandato ai domiciliari dal gip di Roma, Maria Paola Tomaselli. ...

Stadio Roma - scarcerato braccio destro di Parnasi : E' stato scarcerato su decisione del gip Maria Paola Tomaselli e si trova ai domiciliari Luca Caporilli , ex capo della Direzione progetti del gruppo Eurnova, arrestato con il presidente della holding ...

Lanzalone - giallo chat cancellate E legami con la Massoneria Stadio Roma - nuove ombre : Il deputato Pd Michele Anzaldi, tramite Twitter, accusa: "Il ministro Bonafede chiarisca se il signor Lanzalone è iscritto alla Massoneria" Segui su affaritaliani.it

Stadio Roma - scarcerato il consigliere Pd Michele Civita : obbligo di firma. Indagini sul cellulare di Lanzalone : Due delle persone arrestate nell’inchiesta sullo Stadio della Roma tornano libere. Si tratta dell’ex assessore regionale del Pd, Michele Civita, che era finito ai domiciliari e per il quale è stato disposto l’obbligo di firma. Lascia il carcere, invece, Luca Caporilli, ex capo della Direzione progetti del gruppo Eurnova, arrestato con il presidente della holding Luca Parnasi, e ora finito ai domiciliari. Lo ha stabilito il gip di ...

Stadio della Roma - se il progetto di Tor di Valle non decolla è perché è sbagliato : Italia Nostra è sempre stata contraria alla costruzione del nuovo Stadio della Roma a Tor di Valle semplicemente perché l’area è sbagliata sotto molti, decisamente troppi, punti di vista. Qui ci preme sottolineare l’aspetto più generale di questa questione. Da oltre 25 anni la pianificazione urbanistica delle città italiane è stata sostituita dalla contrattazione urbanistica tra amministrazioni pubbliche e soggetto privato. Una volta ...

Stadio Roma - scarcerato il 'pentito' Caporilli : il primo a fare ammissioni : E' stato scarcerato questa mattina e mandato ai domiciliari, Luca Caporilli, ex capo della Direzione progetti del gruppo Eurnova, presieduto da Luca Parnasi. Caporilli è accusato di essere parte dell'...

WWF : occorre ritirare progetto Stadio della Roma e iniziare nuovo capitolo : WWF: Vogliamo credere che ci sia ancora spazio per rimettere al centro il benessere del territorio e dei cittadini Roma – Di seguito le parole del presidente del WWF Roma e Area metropolitana, Raniero Maggini. “In merito al progetto per il nuovo stadio della Roma il WWF Roma e Area Metropolitana scrive una lettera aperta alla Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi. L’aspetto che all’Associazione interessa evidenziare è ...

Legali di Parnasi : "I pm hanno assicurato che il progetto per lo Stadio della Roma non si fermerà" : Il progetto per lo stadio può andare avanti. È quanto emerso al termine di un incontro avvenuto tra gli avvocati di Luca Parnasi, Emilio Ricci e Giorgio Tamburrini, e gli inquirenti titolari dell'inchiesta sulla struttura che dovrebbe sorgere a Tor di Valle. "I pubblici ministeri hanno assicurato - spiegano i penalisti - che non ci sono elementi che possano bloccare la procedura per il nuovo stadio".della decisione presa dai ...

Stadio della Roma : Legali Parnasi incontrano PM - il progetto può andare avanti : Roma – Il progetto dello Stadio della Roma può andare avanti. E’ quanto sarebbe emerso al termine di un incontro, durato circa mezz’ora, tra i Legali di Luca Parnasi e gli inquirenti della Procura di Roma. La decisione dei magistrati sarebbe stata comunicata ai vertici del Comune e alla società calcistica Roma. Parnasi, ancora nel carcere di San Vittore in attesa di essere trasferito in un penitenziario Romano, potrebbe essere ...