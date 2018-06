Stadio Roma | Luca Lanzalone rimane agli arresti domiciliari

Stadio Roma - respinta istanza di scarcerazione di Lanzalone. L’ex presidente Acea resta ai domiciliari : resta agli arresti domiciliari Luca Lanzalone, L’ex presidente dell’Acea, coinvolto nell’inchiesta della Procura di Roma sul nuovo Stadio della Roma. Il gip Maria Paola Tomaselli ha respinto l’istanza di scarcerazione presentata dall’avvocato Giorgio Martellino. Nel motivare la decisione il giudice afferma, sostanzialmente, che per Lanzalone non sono mutate le esigenze cautelari. L'articolo Stadio Roma, respinta istanza di scarcerazione di ...

Cesare Cremonini - stasera show all'Olimpico di Roma. «Più musica che effetti speciali. Lo Stadio è un luogo sacro» : ... la scaletta degli stadi pensata da Cremonini racconta le vicende musicali di un ex ragazzo, oggi uomo e intrattenitore capace di gestire gli spazi delle grandi arene dello sport, che dal successo ...

Stadio Roma - Acea : Michaela Castelli nominata presidente : Stadio Roma, Acea: Michaela Castelli nominata presidente Stadio Roma, Acea: Michaela Castelli nominata presidente Continua a leggere L'articolo Stadio Roma, Acea: Michaela Castelli nominata presidente proviene da NewsGo.

Fabio A. Grasso - Roma - lo Stadio e i ladri di futuro : Nel difficile tentativo di far comprendere quest'aspetto non vogliamo per niente giustificare l'operato di quei soprintendenti certo è, però, che la cronaca di questi giorni obbliga a riconsiderare, ...

Maturità 2018 - Aristotele e lo Stadio della Roma : l’amicizia ai tempi della corruzione : di Andrea Redini* Dopo la discussa versione del 2012, Aristotele torna al classico e si riconcilia con gli studenti. Passata l’ondata di preoccupazione all’apertura delle buste, accompagnata da proclami di solidarietà sui social per i poveri maturandi, l’incipit dell’ottavo libro dell’Etica Nicomachea appare, tutto sommato, accessibile. I pochi periodi lunghi rendono lineare la sintassi, sebbene la prosa aristotelica si discosti qui dall’armonia ...

Stadio della Roma - scarcerato il braccio destro di Parnasi : “Ha collaborato con gli inquirenti” : Ha ammesso l’esistenza di accordi «corruttivi» con l’ex presidente di Acea vicino ai 5 Stelle, Luca Lanzalone, e per questo oggi è stato scarcerato. Luca Caporilli, ex braccio destro dell’ex presidente di Eurnova, Luca Parnasi, è stato mandato ai domiciliari dal gip di Roma, Maria Paola Tomaselli. ...

Stadio Roma - scarcerato braccio destro di Parnasi : E' stato scarcerato su decisione del gip Maria Paola Tomaselli e si trova ai domiciliari Luca Caporilli , ex capo della Direzione progetti del gruppo Eurnova, arrestato con il presidente della holding ...

Lanzalone - giallo chat cancellate E legami con la Massoneria Stadio Roma - nuove ombre : Il deputato Pd Michele Anzaldi, tramite Twitter, accusa: "Il ministro Bonafede chiarisca se il signor Lanzalone è iscritto alla Massoneria" Segui su affaritaliani.it

Stadio Roma - scarcerato il consigliere Pd Michele Civita : obbligo di firma. Indagini sul cellulare di Lanzalone : Due delle persone arrestate nell’inchiesta sullo Stadio della Roma tornano libere. Si tratta dell’ex assessore regionale del Pd, Michele Civita, che era finito ai domiciliari e per il quale è stato disposto l’obbligo di firma. Lascia il carcere, invece, Luca Caporilli, ex capo della Direzione progetti del gruppo Eurnova, arrestato con il presidente della holding Luca Parnasi, e ora finito ai domiciliari. Lo ha stabilito il gip di ...

Stadio della Roma - se il progetto di Tor di Valle non decolla è perché è sbagliato : Italia Nostra è sempre stata contraria alla costruzione del nuovo Stadio della Roma a Tor di Valle semplicemente perché l’area è sbagliata sotto molti, decisamente troppi, punti di vista. Qui ci preme sottolineare l’aspetto più generale di questa questione. Da oltre 25 anni la pianificazione urbanistica delle città italiane è stata sostituita dalla contrattazione urbanistica tra amministrazioni pubbliche e soggetto privato. Una volta ...

Stadio Roma - scarcerato il 'pentito' Caporilli : il primo a fare ammissioni : E' stato scarcerato questa mattina e mandato ai domiciliari, Luca Caporilli, ex capo della Direzione progetti del gruppo Eurnova, presieduto da Luca Parnasi. Caporilli è accusato di essere parte dell'...

WWF : occorre ritirare progetto Stadio della Roma e iniziare nuovo capitolo : WWF: Vogliamo credere che ci sia ancora spazio per rimettere al centro il benessere del territorio e dei cittadini Roma – Di seguito le parole del presidente del WWF Roma e Area metropolitana, Raniero Maggini. “In merito al progetto per il nuovo stadio della Roma il WWF Roma e Area Metropolitana scrive una lettera aperta alla Sindaca di Roma Capitale Virginia Raggi. L’aspetto che all’Associazione interessa evidenziare è ...

Legali di Parnasi : "I pm hanno assicurato che il progetto per lo Stadio della Roma non si fermerà" : Il progetto per lo stadio può andare avanti. È quanto emerso al termine di un incontro avvenuto tra gli avvocati di Luca Parnasi, Emilio Ricci e Giorgio Tamburrini, e gli inquirenti titolari dell'inchiesta sulla struttura che dovrebbe sorgere a Tor di Valle. "I pubblici ministeri hanno assicurato - spiegano i penalisti - che non ci sono elementi che possano bloccare la procedura per il nuovo stadio".della decisione presa dai ...

Stadio della Roma : Legali Parnasi incontrano PM - il progetto può andare avanti : Roma – Il progetto dello Stadio della Roma può andare avanti. E’ quanto sarebbe emerso al termine di un incontro, durato circa mezz’ora, tra i Legali di Luca Parnasi e gli inquirenti della Procura di Roma. La decisione dei magistrati sarebbe stata comunicata ai vertici del Comune e alla società calcistica Roma. Parnasi, ancora nel carcere di San Vittore in attesa di essere trasferito in un penitenziario Romano, potrebbe essere ...