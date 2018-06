Stadio Roma | Lanzalone resta agli arresti domiciliari

Stadio Roma - gip respinge istanza : Lanzalone resta ai domiciliari : Roma , 22 giu. , askanews, Confermati gli arresti domiciliari per l'ex presidente di Acea, Luca Lanzalone , indagato nell'inchiesta della Procura di Roma sul nuovo Stadio di Tor di Valle. In particolare ...

Stadio Roma : Lanzalone resta ai domiciliari : Respinta l'istanza di libertà presentata dai legali dell'ex-presidente dell'Acea arrestato mercoledì scorso - resta ai domiciliari l'avvocato Luca Lanzalone, ex presidente dell'Acea, arrestato ...