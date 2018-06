Stadio Roma | la testimonianza di Berdini | “Lanzalone aveva funzioni di assessore per la

ilfattoquotidiano

: Stadio Roma, respinta istanza di scarcerazione di Lanzalone. L’ex presidente Acea resta ai domiciliari - petergomezblog : Stadio Roma, respinta istanza di scarcerazione di Lanzalone. L’ex presidente Acea resta ai domiciliari - Agenzia_Ansa : Stadio della #Roma: #Lanzalone resta ai domiciliari - fattoquotidiano : Stadio Roma, indagato Giovanni Malagò: il Coni dà l’ok ai parcheggi, poi Parnasi offre lavoro al compagno della fig… -

(Di venerdì 22 giugno 2018)svolgeva ledell’per la questione, operava in stretto rapporto con il sindaco e con quest’ultimo ha condiviso il cambiamento della posizione del comune” rispetto al futuro impianto giallorosso. Nel faldone dei pm Paolo Ielo e Barbara Zuin, relativo all’inchiesta sullodell’As, compare una deposizione dell’exall’Urbanistica, Paolo, interrogato dagli inquirenti il 31 maggio scorso, in cui si traccia non solo il ruolo de facto dell’avvocato genovese sulla questione. Bardini sostiene come Lanzalone avesse un rapporto fiduciario con la sindaca Virginia Raggi, racconta della presenza ad alcune riunioni degli attuali ministri Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro – all’epoca facevano parte del gruppo enti locali del M5s – e anche il cambio d’opinione improvviso dell’amministrazione capitolina – e dello ...