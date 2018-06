Sri Lanka | bambini giurano di ' proteggere la natura' e rinunciano alla Coca-Cola

Anziana sposa giovane dello Sri Lanka. Lui viene ucciso. Lei : “Aiutatemi a tornare a casa” : La donna scozzese aveva investito tutti i suoi risparmi per trasferirsi in Sri Lanka, ma il suo giovane marito è morto e ora lei non ha neppure il denaro necessario per il biglietto aereo.Continua a leggere

Migranti : traffico da Sri Lanka in Ue - 28mila euro per arrivare in Italia : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) – Per arrivare in Italia potevano arrivare a pagare fino a 28mila euro. Poi, con passaporti principalmente belgi, proseguivano il loro viaggio verso i paesi del Nord europa con aerei o, a volte, via terra attraversando il confine Italiano verso la Francia a Ventimiglia o verso la Svizzera a Como. E’ quanto hanno scoperto gli investigatori della Squadra mobile di Palermo che hanno smantellato ...

Diplomazia italiana : al via la Settimana italiana in Sri Lanka : Lo riferisce un comunicato stampa dell'ambasciata italiana a Colombo, secondo cui il 2 giugno è un giorno importante per gli italiani di tutto il mondo, per commemorare la giornata, nel 1946, in cui ...

Maltempo Sri Lanka : piogge monsoniche - 19 morti : Sono 19 le vittime dell’ondata di Maltempo che si è abbattuta sullo Sri Lanka, da giorni sferzato dalle piogge monsoliche. Il Centro per la gestione delle emergenze rende noto che circa 55.000 persone hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni per motivi di sicurezza. Le precipitazioni sono destinate a rimanere intense anche nei prossimi giorni e per questo viene monitorata in particolare la situazione in prossimità di fiumi e ...

Sri Lanka : ondata di maltempo - 11 morti : Sono 11 i morti per l’ondata di maltempo che ha colpito lo Sri Lanka. La pioggia, anche se con intensità in calo, ha continuato a sferzare gran parte del territorio, creando danni e disagi nel complesso a oltre 100.000 persone. Oltre 6000 soldati sono stati impiegati per soccorrere e assistere la popolazione alle prese con allagamenti e frane. A maggio dello scorso anno, con condizioni meteo analoghe, persero la vita oltre 200 persone in ...

Maltempo Sri Lanka : è ancora emergenza monsone - 9 morti : Continua in Sri Lanka l’emergenza causata dalla insolita intensità del monsone sud-occidentale che fino ad oggi ha causato inondazioni, danni, la morte di almeno nove persone in dieci distretti e creato gravi disagi a 68.000 persone. Lo riferisce il portale di notizie NewsFirst. Il Maltempo imperversa sulle province nord-occidentali, centrali, occidentali e meridionali, costringendo la Protezione civile ad intervenire per salvare persone ...

Idee viaggio estate 2018 : Sri Lanka - una meta da vivere in famiglia : Vanta anche la più alta densità di leopardi al mondo. Verso il termine del tour ci si sposta verso il mare… per un po' di relax, ma anche per avvistare le balene, e una specie molto rara di ...

Forte maltempo in Sri Lanka : 5 morti e 7 dispersi : Cinque morti e sette dispersi dopo l’ondata di maltempo che ha sferzato lo Sri Lanka. Pioggia battente e forti raffiche di vento hanno colpito in particolare il distretto orientale di Trincomalee, dove sono state registrate le vittime. Oltre 9000 persone hanno dovuto fare i conti con le conseguenze delle precipitazioni e centinaia di famiglie sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni. L'articolo Forte maltempo in Sri Lanka: ...

Maltempo in Sri Lanka; arriva il monsone : almeno 5 vittime : Il monsone sud-occidentale ha fatto irruzione nelle ultime ore sullo Sri Lanka, accompagnato da forti venti e piogge battenti, con un bilancio di gravi danni, cinque morti ed altrettanti dispersi. Lo ...

Il monsone irrompe in Sri Lanka : forti venti e piogge battenti - almeno 5 morti : Nello Sri Lanka ha fatto irruzione nelle ultime ore il monsone sud-occidentale, accompagnato da forti venti e piogge battenti: tanti i danni, 5 le vittime e almeno 5 i dispersi, secondo l’ultimo bilancio del Centro per la gestione dei disastri. Le province più colpite sono quelle del centro/sud. Le vittime si sono registrate a Trincomalee, Ridimaliyadda e nel distretto di Meneragala, e hanno perso la vita a causa di fulmini e alberi caduti ...

MESSINA " Forte San Jachiddu vivrà "3 Giorni in Sri Lanka" : Meditazione vipassiana, cinema e documentari, musica, corsi di cucina, degustazioni, dibattiti, spettacoli, mostre d'arte e artigianato, balli tradizionali. Saranno queste, in sintesi, le attività ...