Spread Btp-Bund apre a 236 | 8 punti

ANSA, - ROMA, 21 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund chiude in netto rialzo a 238 punti base, dai 216 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 2,717%. 21 giugno 2018

Spread Btp chiude poco mosso a 216 punti : ANSA, - ROMA, 20 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund chiude poco mosso a 216 punti base col rendimento del decennale del Tesoro al 2,53%.

Spread Btp chiude a 217 - 8 punti base : ANSA, - ROMA, 19 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund chiude poco variato a 217,8 punti base rispetto ai 216 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale del Tesoro è al 2,54%. 19 giugno 2018 ...

Spread Btp Bund in rialzo a 220 punti : ANSA, - ROMA, 19 GIU - Apertura in rialzo per lo Spread fra Btp e Bund tedesco che segna 220 punti contro i 216 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari al 2,57%. 19 ...

Spread Btp/Bund chiude in calo a 215 : ROMA, 18 GIU - Chiusura in calo per lo Spread fra Btp e Bund tedesco. Il differenziale segna quota 215 punti contro i 219 di venerdì. Il rendimento del decennale italiano è al 2,54%.

ANSA, - ROMA, 18 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund torna sopra i 220 punti base, a quota 225, con il rendimento del decennale del Tesoro al 2,63%. 18 giugno 2018

Spread Btp-Bund chiude a 219 punti : ANSA, - ROMA, 15 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund chiude a 219,95 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 2,6%.

Spread Btp-Bund cala a 216 punti base : ANSA, - ROMA, 15 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund torna sotto i 220 punti base per la prima volta da due settimane. Il differenziale si è ridotto a 216 punti base con il rendimento del decennale del ...

Btp - Spread su Bund in calo a 226 punti - tasso decennale a 2 - 651% : Avvio positivo per il secondario italiano all'indomani della riunione di politica monetaria della Bce, con un restringimento dello spread e un calo del rendimento del decennale di riferimento.

ANSA, - ROMA, 14 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund chiude poco mosso a 230 punti base rispetto ai 232 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,72%. 14 giugno 2018

Spread BTP/Bund stabile a 237 punti base : Oggi è attesa la riunione di politica monetaria della Bce e il successivo discorso del suo presidente Mario Draghi: potrebbero arrivare indicazioni importanti sulla fine del quantitative easing. ...

Spread Btp Bund poco mosso a 233 punti : ANSA, - ROMA, 14 GIU - Lo Spread tra Btp e Bund è poco mosso in avvio di giornata a 233 punti base rispetto ai 232 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 2,82%%. 14 ...