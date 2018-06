Spina bifida curata in utero | al Policlinico di Milano intervento chirurgico senza

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 giugno 2018) Unda record, il primo di questo tipo in Europa. Un’équipe multidisciplinare deldiha operato con successo due feti alla 25esima settimana di gestazione che presentavano la, un grave difetto della colonna vertebrale e del midollole che, quando non è mortale, porta a disabilità, paralisi e disturbi neurologici. I medici sono riusciti a curare il difetto direttamente inattraverso un’operazione durata circa 5 ore. Il primoè stato effettuato martedì 19 giugno su una donna proveniente da un’altra nazione europea, il secondo mercoledì 20 su un’italiana seguita da tempo presso la clinica Mangiagalli, mentre un terzoè già previsto fra 2 settimane. Ogni operazione ha coinvolto chirurghi fetali e pediatrici, anestesisti e ginecologi guidati da Nicola Persico, esperto di riferimento per la ...