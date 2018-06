Spettacolo della natura | tromba marina al largo di Cesenatico a pochi passi dai turisti

Festa Europea della Musica - bande in piazza e cielo stellato per lo Spettacolo finale : ... famiglie e bambini al seguito come da tradizione, l'eccezionale appuntamento con le bande del territorio in piazza del Popolo si è confermato come uno degli spettacoli di sicuro gradimento per la ...

Mondiali - clamoroso 3-0 della Croazia all’Argentina : Spettacolo dei balcanici - la Selección adesso è spacciata : 1/30 AFP/LaPresse ...

Il branco di 300 orche circonda la barca di sub : questo Spettacolo della natura vi lascerà senza fiato : Una spedizione marina norvegese sta navigando al largo delle coste quando si imbatte in un branco di oltre 300 orche. I mammiferi, probabilmente attratti dalle vicine barche di pescatori, nuotano indisturbati e circondano l’imbarcazione in pochi istanti. Qualche orca si avvicina allo scafo per curiosare, mentre l’intero equipaggio paralizzato dall’emozione si gode uno spettacolo più unico che raro. L'articolo Il branco di 300 orche circonda la ...

CUORGNÈ " Per l'edizione 2018 della Patronale di San Luigi il ritorno dello Spettacolo pirotecnico - FOTO e VIDEO - : Le giostre, musica, balli, spettacoli teatrali e la tradizionale "Pizza in Piazza" hanno allietato le serate di festa per celebrare il Santo Patrono della Città: "Con l'edizione 2018 della Patronale ...

Red Bull Murone – Grande Spettacolo a Milano per il debutto della 1ª edizione : È proprio un muro da 3 punti all’ultimo secondo a incoronare le vincitrici del nuovo torneo di volley creato da Red Bull. Le ragazze del team “Atletiche ma non troppo” trionfano su oltre 100 giocatrici under 21, protagoniste al Parco Sempione tra regole innovative e lo sguardo entusiasta di Rachele Sangiuliano È stato proprio un muro da tre punti a chiudere la prima edizione del Red Bull Murone. E non poteva finire in un modo migliore, almeno ...

“Che Musical Maestro” - ultimo Spettacolo della compagnia Incanto Mediterraneo : Che musica maestro…. anzi diremo “Che Musical Maestro”. E’ questo il titolo del nuovo spettacolo Musicale prodotto dall’associazione “Incanto Mediterraneo”

Golf - seconda tappa della Road to Rome 2022 : emozioni e Spettacolo per gli Open Days in Veneto : Famiglie e tanti bambini sul green per le prove gratuite in 26 circoli. Al Golf Club Padova conferenza sul tema “Ambiente” e sfida sul campo con i professionisti Migliozzi e Cianchetti e i giovani Golfisti Entusiasmo, curiosità e tanta voglia di scoprire il Golf, gli “Open Days” in Veneto hanno dimostrato ancora una volta che il Golf è uno sport coinvolgente e per tutti. Tante le famiglie con bambini che si sono cimentate con ferri e palline ...

Calcio - inizia lo Spettacolo della Coppa del Mondo : 18 curiosità su Russia 2018 : La lunga corsa verso la finale di Mosca del 15 luglio 2018 è già iniziata. I mondiali di Calcio sono molto più di un semplice torneo: sono un evento planetario. I mondiali di Russia ancora una...

Lo Spettacolo della riscoperta degli archivi : Gli archivi di solito sono avvolti dalle tenebre dell’oblio, seppellendo chi ci lavora sotto agli sguardi curiosi dei presenti che muti si chiedono «Come mai lavora in archivio? Chissà quale disastro lavorativo ha combinato per essere confinato in una mansione così inutile e umiliante». Io ho scelto volontariamente di lavorare in archivio. L’ho fatto per quindici anni. Mi sono occupata di conservazione, catalogazione, valorizzazione di archivi ...

Festa della Repubblica - le Frecce Tricolore tingono il cielo di Roma : Spettacolo sopra la città eterna : Il tradizionale passaggio delle Frecce tricolori ha concluso la solenne cerimonia che ha aperto le celebrazioni della Festa della Repubblica. Lo spettacolo mozzafiato ha seguito la deposizione da ...

Spettacolo di fine anno sul palcoscenico della Leopolda : FOLLONICA " L'anno scolastico sta volgendo al termine e L'Istituto Comprensivo Leopoldo 2 Di Lorena ha voluto dare un simbolico saluto a tutta la città mettendo in scena due spettacoli il 25 Maggio. La rappresentazione, frutto di un lavoro sulla continuità all'interno dell'Istituto, non ha fatto altro che riunire lavori, progetti che hanno obiettivi unici in tutti i ...

Parco Sempione diventa Parco della Cultura : design - storia e Spettacolo : Il Parco Sempione vuole trasformarsi e diventare Parco della Cultura. Questa è l'intenzione delle quattro istituzioni Culturali che circondano il Parco. Triennale, Castello Sforzesco, Piccolo Teatro e ...

Real Madrid-Liverpool 0-0 LIVE - tutto lo Spettacolo della finale di Champions League [FOTO] : 1/17 AFP/LaPresse ...

CaNoNi InVeRsI - ad Arezzo lo Spettacolo della danza contemporanea : ... si aprirà con l'evento "Short Time" che proporrà uno spettacolo strutturato attraverso le esibizioni di compagnie e di ballerini già affermati o che stanno entrando nel mondo del professionismo ...