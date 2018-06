Spazio | riuscirà l’uomo a salvarsi dagli asteroidi?

meteoweb.eu

(Di venerdì 22 giugno 2018) Glisono o no una minaccia per il pianeta Terra? Con la giornata mondiale degliil 30 giugno, cresce la consapevolezza del pericolo rappresentato da queste rocce spaziali. Ne parla Euronews nell’ultima puntata di “Space”. La fine dei dinosauri Sessantasei milioni di anni fa i dinosauri dominavano la Terra. Ora non sono altro che modelli e fossili che si trovano in luoghi come il Museo di storia naturale di Vienna. Ciò che li uccise fu un asteroide, un pezzo di roccia e metallo rimasto dalla formazione del sistema solare. Christian Köberl, direttore del Museo di storia naturale di Vienna, spiega: “Sessantasei milioni di anni fa un asteroide si trovava in rotta di collisione con la Terra: l’asteroide misurava 10 chilometri di diametro, ma fece un cratere di 200 chilometri, il che dà la misura dell’enorme energia coinvolta, come una ...