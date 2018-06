Spazio | la Russia interromperà gli esperimenti obsoleti sulla ISS

Tunisia-Inghilterra Vs Royal Wedding : i dati d’ascolto non lasciano Spazio a dubbi - i Mondiali di Russia 2018 stracciano Harry e Meghan : Altro che Royal Wedding, gli inglesi impazziscono per i Mondiali di Russia 2018: la partita d’esordio dell’Inghilterra segna ascolti da record I Mondiali di Russia 2018 tengono incollati alla tv migliaia di tifosi in giro per il mondo. Tra questi fan sfegatati ci sono anche quelli dell’Inghilterra. La Nazionale inglese ha esordito nella competizione iridata con una vittoria al cardiopalma, perchè giunta allo scadere contro la ...

Russia 2018 - Dybala chiede Spazio : 'Sono compatibile con Messi' : 'Come attaccante sogno di spingermi in avanti e segnare un gol, ancora di più in una Coppa del Mondo', ha detto Dybala, a due giorni dalla partita decisiva contro la Croazia per la ricerca di un ...

