Spazio | 20 anni di Copernicus | il più grande fornitore di dati di osservazione della

Spazio : l’Europa punta ad aumentare il budget - 16 miliardi in 7 anni : L’Europa progetta di rafforzare la sua leadership nello Spazio, aumentando fino a 16 miliardi di euro il budget destinato alle attività spaziali previste per il periodo 2021–2027: la proposta, avanzata recentemente dalla Commissione europea, è stata illustrata a Baveno dal Commissario europeo dell’industria e del mercato interno, in occasione delle celebrazioni dei 20 anni del progetto che ha portato alla nascita di Copernicus, ...

Spazio - l'Ue festeggia in Italia 20 anni del programma Copernicus : Roma, 20 giu. , askanews, programma di punta dell'Unione europea per l'Osservazione della Terra, Copernicus festeggia il suo ventesimo compleanno. La firma nel 1998 del Manifesto di Baveno , Verbania, ...

Spazio : 20 anni fa nasceva Copernicus - il sogno europeo delle “Sentinelle” del Pianeta : Il sogno europeo delle “Sentinelle” del Pianeta nasceva ben 20 anni fa, con la firma del Manifesto di Baveno, con cui le principali istituzioni spaziali europee si impegnavano a dare vita ad un programma di monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza. Partito nel 2001 con il nome di Gmes (Global Monitoring for Environment and Security) e successivamente soprannominato Copernicus, è diventato il più grande programma di ...

UNISPACE+50 : un High Level Segment per celebrare i 50 anni della prima conferenza delle Nazioni Unite sullo Spazio : Dal 18 giugno Vienna si è riempita di delegati e rappresentanti dei paesi membri delle Nazioni Unite e delle Organizzazioni spaziali internazionali per l’apertura dei lavori dell’evento inter-governativo UNISPACE+50, un High Level Segment all’interno della 61ma sessione del Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) per celebrare i 50 anni della prima conferenza delle Nazioni Unite sullo spazio. L’evento, preparato ormai da due anni, ...

Spazio - il satellite Fermi compie 10 anni : le principali scoperte : Compleanno numero 10 per Fermi Gamma-ray Space Telescope, il satellite della Nasa che opera nel campo dell’astrofisica delle alte energie dedito alla rilevazione di raggi gamma. Fermi – spiegano gli esperti di Media Inaf – è una missione Nasa che conta su una fondamentale partecipazione italiana, con i contributi dell’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e dell’Istituto Nazionale di ...

Spazio : l’Italia celebra i 10 anni della missione Fermi della NASA : Oggi si celebra il decimo anniversario della missione NASA Fermi, lanciata l’11 giugno del 2008, e alla quale l’Italia partecipa con l’Agenzia spaziale italiana (sai), l’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) e l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn). L’Infn – riporta Media INAF – vuole festeggiare i primi 10 anni di osservazioni di Fermi con una serie di iniziative che si svolgeranno durante un intero anno su tutto il ...

Cinema : '2001 Odissea nello Spazio' torna 50 anni dopo : È stato catalogato come genere di fantascienza quando invece ha affrontato l'antropologia, la scienza, la letteratura e la musica come poche altre volte è avvenuto nella storia del Cinema. Parliamo ...

Terra sotto controllo dallo Spazio : con “Worldview” 20 anni di dati a portata di mano : Due decenni di storia ambientale e climatica del nostro pianeta resi disponibili a una vasta platea grazie all’impegno di numerosi team della Nasa, che, per oltre cinque anni, hanno lavorato a questo ambizioso traguardo. A rendere possibile la fruizione di questo patrimonio di informazioni è l’applicazione Worldview, che consente l’esplorazione dei dati raccolti dalle missioni Terra e Aqua della Nasa anche da un semplice pc casalingo. Terra, ...

“2001 : Odissea nello Spazio” - al The Space la versione rimasterizzata a 50 anni dall’uscita del film : 2001: Odissea nello spazio fa ritorno al cinema. In occasione del 50esimo anniversario di uno dei film più celebri di Stanley Kubrick, considerato una pietra miliare del cinema di fantascienza e non solo, sarà proiettata la versione rimasterizzata per soli due giorni, il 4 e il 5 giugno, in tutti i multisala del circuito The Space Cinema. Il film, basato su un soggetto di Arthur C. Clarke, racconta una favola apocalittica sul destino ...

Spazio - l'Asi - Agenzia spaziale italiana - compie 30 anni : Roma , askanews, - l'Asi, l'Agenzia spaziale italiana compie 30 anni; era il 30 maggio 1988, infatti, quando con la legge n. 186 venne formalmente creato l'ente governativo nazionale, dipendente dal ...

30 anni di italiani nello Spazio : L'Asi, l'Agenzia spaziale italiana compie 30 anni: era il 30 maggio 1988 quando con la legge n. 186 venne formalmente creato l'ente governativo nazionale, dipendente dal ministero dell'Istruzione, con lo scopo di amplificare gli interessi e le competenze italiane in campo aerospaziale, raccogliendo

Maggio dei Libri - alla Papa Giovanni XXIII Spazio alla letteratura per l'infanzia : Dall'osservazione alla sperimentazione, il metodo dell'apprendimento ludico ha permesso ai bimbi di fare scienza dal vero. Fare appunto, perché l'attività poietica al pari di quella teoretica è ...