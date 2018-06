Spagna | stupro di Pamplona | il branco è libero con 6mila euro di cauzione

Spagna - libertà provvisoria per branco che stuprò 18enne : proteste - : Lo scorso aprile cinque giovani sono condannati in primo grado a 9 anni di carcere per lo stupro di gruppo di una ragazza nel 2016, durante le feste di San Fermino a Pamplona. I giudici hanno concesso ...

Spagna : stupro San Fermin - 5 in libertà : MADRID, 21 GIU - Un tribunale della Navarra ha deciso di concedere la libertà provvisoria contro una cauzione di 6mila euro in attesa del secondo grado ai cinque giovani componenti della 'Manada' , il ...

Donne e discriminazione - cosa ha a che fare la sentenza sullo stupro in Spagna con Vittorio Feltri : Cari lettori, essendo ancora in lutto per la fine dell’African Blowtorch (quella magica perturbazione che aveva portato a Londra 28° e che gli inglesi avevano giustamente dato un nome da supereroe Marvel), immaginate il mio stato d’animo nel leggere le seguenti due cose. Reperto 1: la notizia del tribunale spagnolo che ha deciso di non considerare stupro lo stupro da parte di 5 uomini di una ragazza solo perché era troppo spaventata per opporre ...

Spagna - stupro di Pamplona : a Madrid migliaia scendono in piazza : Le proteste si susseguono dal 26 aprile, quando un tribunale di Pamplona ha pronunciato la scioccante sentenza, e hanno avuto eco in tutto il mondo.

Spagna : la condanna solo per abuso dello stupro di gruppo di una 18enne scatena le proteste dai social alle strade #IoTiCredo : Le critiche al processo Giornali e media di tutto il mondo si sono occupati del caso dello stupro di San Fermin. Il processo è iniziato a novembre del 2017. L'accusa per il gruppo di cinque uomini ...

Spagna - suore di clausura contro la sentenza stupro Pamplona : Spagna, suore di clausura contro la sentenza stupro Pamplona Le carmelitane di Hondarribia si sono schierate al fianco della ragazza aggredita e hanno aderito al movimento “Sorella, io ti credo” Continua a leggere

Spagna : governo - dopo sentenza stupro riforma Codice priorità : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Spagna - Madrid vuole cambiare il codice penale dopo la sentenza shock sullo stupro : Il ministro dell'Istruzione e portavoce del governo di Spagna, Inigo Mendez de Vigo, dichiara che una riforma del codice penale spagnolo sul tema della violenza sessuale è una "priorità" del governo ...

Spagna - sentenza stupro Pamplona : 1 - 2 mln firme per rimozione giudici : Oltre 1,2 milioni di persone hanno firmato in Spagna una petizione in cui si chiede alla Corte suprema di revocare i giudici che il 26 aprile hanno emesso la controversa sentenza di Pamplona, in cui 5 ...

Spagna - suore di clausura contro la sentenza sullo stupro di Pamplona - : Le carmelitane di Hondarribia, nei Paesi Baschi, si sono unite allo sdegno espresso da migliaia di persone in tutto il Paese: i cinque autori di un'aggressione sessuale sono stati dichiarati colpevoli ...