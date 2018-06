Spagna | ondata di proteste contro la liberazione del branco di Pamplona | le femministe

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 giugno 2018) Il caso de ‘La Manada‘, ildiche aveva aggredito e violentato una 18enne durante la festa di San Fermin nel 2016, torna a indignare la. Lo scorso 26 aprile a scatenare leera stata la decisione dei giudici del Tribunale di Navarra di condannare i cinque uomini per “abusi sessuali”, ma non per stupro. Ora a scandalizzare l’opinione pubblica spagnola è la decisione dello stesso Tribunale di autorizzare il loro rilascio dietro pagamento di una cauzione di 6mila euro ciascuno in attesa della sentenza d’appello. I cinque, di età compresa fra 27 e 29 anni, avevano anche filmato tutto con gli smartphone, vantandosi poi dei fatti su un gruppo WhatsApp in cui utilizzavano il termine ‘La Manada’, cioè ‘Il’, per riferirsi a loro stessi. I movimenti femministi, che avevano già riempito le ...