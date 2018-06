optimaitalia

Sophie Turner spiega il significato del suo tatuaggio su Il trono di spade: 'Mi avevano consigliato di non farlo!'…

(Di venerdì 22 giugno 2018) Con il suo ultimoaveva sconvolto i fan de Ildi, che credevano si fosse impressa per sempre sulla pelle un enorme spoiler sul finale della serie, ma oraè pronta a chiarire cosa significhi davvero quella scritta che campeggia sul suo avambraccio.Ospite del The Late Late Show di Steven Colbert l'attrice, interprete di Sansa Stark, ha mostrato per la prima volta in pubblico il, finora apparso solo su Instagram, composto dal simbolo di casa Stark - il metalupo - e da una frase sibillina, "The pack survives", ossia "Il branco sopravvive". Inutile dire come, nei giorni scorsi, le teorie suldella scritta si siano sprecate: i ragazzi Stark arriveranno inermi all'ultimo episodio? O almeno alcuni di loro?"Quando sono andata a farmelo, miconsigliato di non farlo perché sembrava stessi rivelando tutto" ha detto, ...