“Sono svenuta…” Malattia Nadia Toffa | l’ira di Carolyne Smith Il giudice di Ballando e

caffeinamagazine

: 'Mi sono sentita male. Sono svenuta.' Carolyn Smith contro Eleonora Brigliadori. Ecco cosa è successo: - spettacolo_fp : 'Mi sono sentita male. Sono svenuta.' Carolyn Smith contro Eleonora Brigliadori. Ecco cosa è successo: - Mafia_Capitale : Eleonora Brigliadori contro Nadia Toffa e il suo cancro, Carolyn Smith rivela il terribile retroscena: 'Per causa s… - KontroKulturaa : Eleonora Brigliadori contro Nadia Toffa e il suo cancro, Carolyn Smith rivela il terribile retroscena: 'Per causa s… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Dopo la cacciata di Eleonora Brigliadori da Pechino Express per le inaccettabili parole sul tumore di, le polemiche non si placano. Ad attaccare la Brigliadori, che per la guarigione sostiene metodi pseudo-sciamanici, scende in campo Carolyn, volto storico dicon le stelle, che a sua volta da tempo lotta contro il tumore. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera laha parlato in modo molto schietto della Brigliadori e si è detta molto contenta della decisione della Rai di escluderla dalla trasmissione Pechino Express. Esclusione avvenuta dopo le frasi pronunciate contro, la iena che tempo fa si era occupata dei metodi alternativi che la Brigliadori adottava per ‘combattere’ i tumori. “La prima volta che l’ho sentita parlare sull’argomento sono svenuta. Seriamente, davanti alla tv mi sono sentita ...