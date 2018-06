Solo il primo passo iPhone X | futuri modelli senza connettori?

Adriatica Ionica Race – La cronosquadre di JeSolo alla Quick Step - Viviani primo leader : Elia Viviani è il primo leader della classifica della Adriatica Ionica Race: la prima tappa va alla Quick Step Floors E’ partita oggi la Adriatica Ionica Race 2018. I corridori hanno preso parte oggi alla cronosquadre di Bim-Ciclabile del Piave–Lido di Jesolo (23,3 km), che è stata vinta dalla Quick Step Floors: la squadra di Elia Viviani, ha fermato il cronometro sul 25’28’’ con una media di 54,895km/h, aggiudicandosi la prima tappa. ...

Aquarius : Salvini ne sarebbe comunque uscito bene con i suoi. Un limite è stato infranto - ed è Solo il primo passo. : La SPagna sta a sinistra? Guarda caso proprio questo mese la sua economia ha superato il PIL italiano. Non che le cose siano necessariamente connesse; si potrebbe anche notare che il primo paese per ...

Migranti : Aquarius - la nave ong a cui Salvini ha detto no. È Solo il primo di tanti casi? : La Spagna accoglierà la nave Aquarius gestita dalla ong Sos Mediterranée. Lo ha annunciato il premier spagnolo Pedro Sanchez. Subentrato a Mariano Rajoy, il socialista Sanchez ha aperto il porto di Valencia alla nave su cui viaggiano 629 persone tratte in salvo dalla Aquarius, fermata da Roma che ha chiuso i porti all’attracco dopo il rifiuto di Malta di accogliere i Migranti, 123 dei quali minorenni. Finisce così questo round della ...

Elezioni comunali - al primo turno il centrodestra unito fa il pieno. Il Pd tiene Solo a Brescia - tracollo M5s : I risultati delle Elezioni comunali emettono un solo verdetto certo: il centrodestra unito vince. Il Pd , in grave difficoltà, al primo turno tiene solo a Brescia mentre il M5s rischia un clamoroso ...

Debra Messing di Will & Grace molestata sul set del suo primo film : “Pensavo fosse Solo lavoro - invece…” : Decisamente una brutta esperienza quella raccontata da Debra Messing di Will & Grace nel corso di una roundtable organizzata da The Hollywood Reporter. La star della comedy NBC ha svelato di essere stata molestata sul set del suo primissimo film. Era il 1995 e l'attrice ottenne un ruolo nella pellicola Il profumo del mosto selvatico, che vantava, tra l'altro, un semi sconosciuto Kneanu Reeves nel cast. La Messing ha raccontato di non aver ...

Solo un decreto legislativo a primo Cdm : 21.50 Matteo Salvini ha presieduto il suo primo Consiglio dei Ministri in qualità di "vicepremier anziano" sostituendo il premier Conte, in viaggio per il Canada dove parteciperà al G7. Non ci sono state nomine, Solo un decreto legislativo in scadenza. Salvini ha nominato il suo capo di gabinetto: la scelta è caduta sul prefetto di Bologna, Piantedosi. Restano al palo le nomine agli Enti di Stato, dei sottosegretari e dei viceministri i cui ...

Bagnai (Lega) : “Primo anno la flat tax Solo per le imprese - dal secondo anche per famiglie” : «Mi sembra che ci sia un accordo sul fatto di far partire la flat tax sui redditi di impresa a partire dall’anno prossimo. Il primo anno per le imprese e poi a partire dal secondo anno si prevede di applicarla alle famiglie». Queste le parole di Alberto Bagnai, parlamentare della Lega, intervenuto, secondo quanto riporta una nota del programma, ad...

«Flat Tax? Primo anno Solo per imprese» Bagnai (Lega) : famiglie da secondo anno : Il possibile sottosegretario all’Economia: «All’inizio si applicherà ai redditi di impresa, dal secondo anno riguarderà anche i nuclei familiari»

Primo appuntamento con Terre del Bussento Experience - kermesse dedicata all'arte culinaria - e non Solo - : ... gratuitamente, Il programma completo e dettagliato della manifestazione, con gli orari di tutti i cooking show e di tutti gli spettacoli collaterali è visibile sul profilo facebook di Cicas Sapri.

Solo a Star Wars Story - primo in Usa : ANSA, - ROMA, 27 MAG - Solo a Star Wars Story, l'ultimo film della saga di Star Wars, conquista la vetta del Box Usa nel weekend del Memorial Day anche se i suoi incassi- 83,3 milioni di dollari- ...

Inter - il messaggio di Zhang Jindong : 'Fratelli del Mondo - la Champions è Solo il primo passo' : La possibilità di disputare nuovamente la Champions League come un punto di partenza e non un punto d'arrivo: questo il messaggio che il Chairman dell'Inter Zhang Jindong ha voluto mandare alla ...

“Ecco perché è finito il suo primo matrimonio”. Meghan - la verità. Nozze “reali” sì - ma non le prime per lei. Spunta Solo ora il motivo che ha posto fine alla storia tra lei e Trevor : In questi giorni non si fa altro che parlare della meravigliosa cerimonia tra il principe Harry e la “babbana” – citando J.K. Rowling – Meghan Markle. Le Nozze da favola, in cui milioni di ragazze “normali” in tutte il mondo si sono proiettate sperando in un matrimonio dei sogni, hanno praticamente deviato l’opinione pubblica mondiale facendo focalizzare i media internazionali su Buckingam Palace e Westminister. La protagonista, ...

Toninelli - reddito costa Solo primo anno : ANSA, - ROMA, 17 MAG - "Le coperture per il reddito di cittadinanza ci sono. solo il primo anno costerà". Così Danilo Toninelli , M5S, , capogruppo al Senato, ai microfoni di 'Gioco a Premier' su Rai ...

Solo il 34% delle scuole del primo ciclo è accessibile ai disabili - : Lo rivela l'Istat nel Rapporto annuale 2018, dal quale emerge che al Sud le scuole attrezzate sono Solo il 26%. Secondo l'indagine gli alunni con disabilità nell'anno scolastico 2016-2017 sono stati ...