Softball | Mondiali 2018 | le convocate dell’Italia Presenti anche le oriunde Victoria

oasport

: Le convocate dell'Italia per i Mondiali di softball! Enrico Obletter comunica i primi 14 nomi. Roster giovanissimo,… - OA_Sport : Le convocate dell'Italia per i Mondiali di softball! Enrico Obletter comunica i primi 14 nomi. Roster giovanissimo,… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) L’Italia che parteciperà aididi Chiba, in Giappone, dal 2 al 12 agosto, comincia a prendere forma. Il manager Enrico Obletter ha comunicato i nomi delle prime 14 atlete che parteciperanno alla rassegna iridata. La lista che dovrà essere consegnata alla WBSC, la Federazione Internazionale, sarà composta da 17 atlete: le restanti 3 saranno comunicate soltanto a fine luglio, ovvero al termine dei Campionati Europei Juniores di Staranzano. Ledell’Italia per idiCognome Nome POS Data di nascita Club 1 BERTOSSI MARIEL C/IF 27/08/1997 Staranzano/Bussolengo/Saronno 2 FAMA AMANDA LYNN IF 13/08/1989 Bollate1969 3 MARRONE FABRIZIA OF 10/10/1996 Bussolengo4 NICOLINI ALICE P 02/08/1995 Saronno 5 CACCIAMANI ILARIA P 18/03/1994 Forlì 6 CECCHETTI LARA IF 19/03/1993 Bollate...