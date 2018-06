Social media nemici del cervello | azzerano la critica Il pensiero di uno dei

Lo strapotere dei Social media sulle nostre esistenze. La giornalista Romanelli : “Vi spiego come tutelarsi” : I dati e le informazioni personali sono il nuovo oro nero, il nuovo petrolio. A dirlo è la giornalista Eugenia Romanelli, che ha curato, a Roma, il convegno dal titolo “Dove non arriva la privacy. come creare una cultura della riservatezza”. “L’esistenza virtuale ha ormai pari dignità di quella reale”. Non sono un caso, d’altra parte, i casi di suicidi di giovani dopo la diffusione in Rete e sui social di ...

Mondiali Russia 2018 - Cristiano Ronaldo batte Puskas e domina la classifica dei Social media : Nessuno come CR7. Il portoghese domina la classifica cannonieri del Mondiale con 4 gol e supera Puskas per numero di reti con la maglia della Nazionale per un europeo , 85, . L'ultimo, quello segnato ...

Mondiali 2018 - occhio a cosa postate sui Social media : Fifa vi guarda e vi fa cancellare : Il pallone dei Mondiali 2018 (Photo by Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images) Voglia di riprendere il gol di Coutinho che regala una speranza al Brasile, ma poi no? Meglio farsela passare. Nessun meme sui Mondiali che arrivi da una ripresa dello schermo del televisore: il Var in questo caso si chiama Fifa, ed è pronta a frenare ogni entusiasmo da tifoso segnalando a Twitter (e si presume, alle altre piattaforme social) ogni violazione del ...

Social media sempre meno usati per informarsi. E’ colpa di fake news e privacy : Quello delle fake news diffuse attraverso il web è un fenomeno che continua a crescere e mutare, grazie all’enorme diffusione di piattaforme Social che hanno contribuito a rendere più rapida la diffusione di notizie false. Tante sono le realtà del settore che hanno scelto da tempo di contrastare questo problema attraverso strumenti avanzati per limitarne la diffusione, ma ancora molta è la strada da fare. Il pericolo più grande per i ...

Fake news e privacy - cala l’uso dei Social media : Fake news e privacy, cala l’uso dei social media Fake news e privacy, cala l’uso dei social media Continua a leggere L'articolo Fake news e privacy, cala l’uso dei social media proviene da newsGo.

Fake news e privacy - cala l'uso dei Social media : Diminuisce l'uso dei social media per la fruizione di notizie, complice la privacy, le Fake news e il "linguaggio tossico" . Lo riferisce il rapporto "Digital news Report 2018" , secondo cui solo il ...

I Social verso il monopolio dell’intrattenimento : in media ci “rubano” 20 minuti in più al giorno della TV : Da un'indagine condotta su un campione di 350 mila persone tra i 16 ed i 64 anni è emerso come, in media, i social ci rubino 20 minuti in più al giorno della TV L'articolo I social verso il monopolio dell’intrattenimento: in media ci “rubano” 20 minuti in più al giorno della TV proviene da TuttoAndroid.

Social media ranking infografica diffusione dei social : social media ranking : le statistiche sui social network per il 2018 che emergono dall'ultimo report di We Are social e Hootsuite mostrano che la diffusione è in aumento. social media ranking ...

NBA - LeBron James si scaglia contro i Social media : "Ti possono distruggere" : Tutto questo vale per me, non so dirvi come i miei compagni vivano la cosa, ma un consiglio — a loro e a tutti — sento di poterlo dare", conclude James: "Se scegli di far parte del mondo dei social ...

I Social media incoraggiano il gossip : l’Uganda introduce una tassa : (Photo credit should read LOIC VENANCE/AFP/Getty Images) Mentre la Papua Nuova Guinea blocca Facebook per un mese, nel tentativo di scoprire i segreti nascosti dietro profili fasulli e disinformazione – e forse, ma non è ancora chiaro, creare un servizio locale concorrente – l’Uganda approva quella che è stata definita la “social media tax”, ovvero un non poco controverso dazio sugli utenti dei social media. La tariffa, di ...

Il Social media manager è un lavoro “da donna” : (Foto: Becca Tapert on Unsplash) The Pink Ghetto, il ghetto rosa. Così è stata definita l’equazione per cui se lavori nel social media Management, con molta probabilità sarai anche una donna. Se infatti le aziende che vanno in cerca di ruoli tecnici tendono a compilare annunci che richiamano un immaginario dominante maschile (da “ninja” a “personale che spazzi via la concorrenza”), per quanto riguarda l’area ...

Sul palco c'è Dua Lipa - ma parte la pubblicità : Social scatenati contro Mediaset : Era uno dei momenti più attesi della finale di Champions League , ma gli spettatori di Canale 5 lo hanno perso. Lo show di Dua Lipa , popstar del momento e voce di hit come 'New rules' e 'No Lie' , ...

DUA LIPA SHOW PRE FINALE DI CHAMPIONS/ Video - Mediaset lo “oscura” e i Social insorgono : Dua LIPA apre la FINALE di CHAMPIONS League tra Real Madrid e Liverpool in programma oggi, sabato 26 maggio, a Viev: l'artista promette uno spettacolo indimenticabile.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 21:00:00 GMT)

Micro cheating - back burner... come fidarsi del partner nell'era dei Social media? : Serve a evitare la dipendenza solo dall'amore e dall'attenzione di un altro, serve come una porta aperta, o socchiusa, sul mondo. Serve per sentirsi liberi, pur amando'. Nel mondo degli incontri ...