«Sober» | l’amara verità di Demi Lovato sull’alcolismo in una canzone

vanityfair

(Di venerdì 22 giugno 2018) «Svegliami quando avrò smesso di tremare e i sudori freddi saranno scomparsi / Chiamami quando sarà finita e la vera me sarà riapparsa»., ultimo singolo di– che si esibirà per la prima volta in Italia, a Bologna, il 27 giugno – contiene unaamara. Una confessione musicata che sembra voler esorcizzare il ritorno all’alcolismo. https://www.instagram.com/p/BkSg2NYFnaW/?taken-by=ddLa cantante, che il marzo scorso ha festeggiato i primi sei anni di astinenza da alcol e droghe, ha scelto la musica per ammettere il proprio fallimento. «Non so perché io finisca sempre per rifarlo», canta nel singolo, la voce bassa e piena, «Succede solo quando mi sento sola / Ogni tanto vorrei mollare, smettere di combattere», ammette, rivolgendo ai propri genitori, ai fan e agli amori che verranno la propria ...