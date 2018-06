Smart - La nuova responsabile del brand è Katrin Adt

La bicicletta elettrica di Xiaomi / Non solo Smartphone : il colosso cinese si lancia in una nuova avventura : La bicicletta elettrica di Xiaomi, non solo smartphone: il colosso dell'elettronica cinese è pronto a lanciarsi in una nuova incredibile avventura con un prodotto di alta tecnologia.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 17:42:00 GMT)

Accessori Smart e bijoux hitech - la nuova linea di Sbs : Milano, 14 giu. , askanews, Dalle cover con borchie, per uno stile rock e trendy, a quelle glitterate. Dagli auricolari con brillanti di plastica incastonati, al cavo usb dorato e luccicante che ...

ASUS presenta il primo Smartphone gaming ROG Phone e una nuova linea di prodotti al COMPUTEX 2018 : ASUS ROG (Republic of Gamers) è stata protagonista oggi dell'evento stampa For Those Who Dare al COMPUTEX 2018 e ha presentato una nuova linea di prodotti gaming che include ROG Phone, il primo smartPhone gaming ROG in assoluto che è anche il primo smartPhone al mondo con sistema di raffreddamento a camera di vapore 3D. ROG ha annunciato anche ROG Rapture GT-AX11000 - il primo router tri-band 802.11ax al mondo con velocità Wi-Fi superiore a ...

ARM Cortex-A76 : Smartphone potenti come notebook grazie alla nuova architettura : Per quanto riguarda la nuova VPU è previsto invece il supporto alla decodifica di video 8K a 60 fps , con ulteriori benefici per quanto riguarda il mondo di realtà virtuale e aumentata grazie alle ...

Nasce la nuova Now Tv e lancia anche la Smart Stick : Come anticipato negli scorsi giorni da Wired, sono in arrivo numerose novità per quanto riguarda l’internet tv di Sky. Now Tv, infatti, si rinnova non solo nei colori del logo e nell’interfaccia grafica della sua homepage, più leggibile e con contenuti in evidenza meglio esposti, ma ripartendo proprio dalle basi della sua piattaforma. È stato dunque avviato l’allineamento con il sistema operativo europeo, comune a tutti i ...

NOW TV è tutta nuova. Da vedere ora anche con Smart stick : La tv dell’ora, del futuro che si fa presente, NOW TV, per l’appunto, a due anni dal suo lancio, cercando di continuare a intercettare ancora una volta al meglio il pubblico tra i 18 e i 35 anni, si rinnova completamente con un nuovo look&feel (e quindi una nuova esperienza di navigazione) dell’homepage, un nuovo device proprietario (portatile e ultra snello) e, ovviamente, nuovi contenuti (la collezione Generation pensata ...

Nasce una nuova NOW TV - migliora esperienza di visione e arriva la Smart Stick : NOW TV si rinnova completamente con una nuova home page, un’esperienza di visione ancora più coinvolgente, un innovativo device portatile e leggero, e contenuti pensati ad hoc per ...

Una nuova tecnologia potrebbe aprire la strada a Smartphone con durata della batteria oltre cento volte superiore a quella attuale : Ai giorni d'oggi la più grande limitazione dei nostri smartphone è la durata della batteria, accompagnata dal fastidio causato dal surriscaldamento del dispositivo in particolari condizioni di stress. Esistono diverse ricerche e prototipi che hanno cercato di combattere questi due difetti singolarmente, ma nessuno è riuscito a contrastarli in modo combinato, o almeno fino a ora! L'articolo Una nuova tecnologia potrebbe aprire la strada a ...

Xiaomi pubblica una nuova Global Beta per alcuni Smartphone con nuovi bugfix : Xiaomi continua a rilasciare aggiornamenti per MIUI 9 Global Beta, anche se limitati ad alcuni smartphone, per correggere gli ultimi bug presenti. L'articolo Xiaomi pubblica una nuova Global Beta per alcuni smartphone con nuovi bugfix proviene da TuttoAndroid.

Nuova truffa WhatsApp in grado di bloccare lo Smartphone - : L'applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo dagli utenti, WhatsApp, continua ad essere soggetta alle numerose truffe presenti sul web. A seguito dell'ultimo carattere indiano all'interno dei dispositivi iPhone collegati all'applicazione ...