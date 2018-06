Slime ritirato dal commercio dal Ministero della Salute | ecco quale è ritenuto tossico

laragnatelanews

(Di venerdì 22 giugno 2018) Direttamente da un comunicato delè stato disposto il ritiro daldi un tipo dispecifico, commercializzato come gioco per bambini. Si tratta di un prodottoe dannoso per la. Il provvedimento è stato lanciato per una tossicità legata alla gelatina del prodotto “BARREL-O-EVERY NOISE PUTTY” a marca Every S.r.l. nellaè stata riscontrata presenza di Boro e Cromo VI superiore ai limiti previsti. Secondo quanto diffuso si osserva che il prodotto è a ”Rischio chimico/cancerogeno”. Gli importatori di questa specifica marca disono stati denunciati. La fabbricazione è in Cina mentre i responsabilimessa insono italiani. Le spese per il ritiro e la distruzionegelatina puzzolente saranno a carico delle ditte interessate. Per quanto riguarda i barattoli già acquistati ilha ...