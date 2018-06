Sindrome dell' ovaio policistico | la vitamina D ridurrebbe insulino resistenza e grasso

Sindrome di Klinefelter : effetti della cura precoce con androgeni : Un gruppo di esperti degli Stati Uniti ha verificato l’effetto della somministrazione precoce di androgeni su vari aspetti della malattia. I risultati hanno indicato che, nei bambini con la Sindrome di Klinefelter, la cura precoce con androgeni, associata ad interventi di vario tipo, migliora le funzioni comportamentali e sociali di questi soggetti. Flannigan e colleghi, nell’introduzione del loro articolo, ricordano che la Sindrome di ...

Dimostrata una relazione fra livelli dell’FT3 e rischio di Sindrome Metabolica : Una ricerca eseguita su un’ampia popolazione ha valutato la relazione fra le concentrazioni nel sangue del TSH e degli ormoni tiroidei e lo sviluppo della Sindrome Metabolica. I risultati hanno indicato che, in particolare, livelli elevati dell’FT3, in soggetti eutiroidei, si associano a un aumentato rischio di sviluppo della Sindrome Metabolica. Gli ormoni della tiroide hanno un ruolo primario nella regolazione del metabolismo energetico, ma ...

Malattie del rene nei bambini : scoperte le basi genetiche della Sindrome nefrosica : Una nuova ricerca condotta negli Stati Uniti, in Francia, in Spagna e in Italia all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, getta luce sulla genetica alla base di una malattia renale debilitante nei bambini, la sindrome nefrosica. I risultati, pubblicati nell’ultimo numero del Journal of American Society of Nephrology (JASN), la più autorevole rivista del settore, potrebbero portare a nuove diagnosi e, quindi, a nuovi trattamenti. “L’analisi del ...

Salute : gene responsabile della leucemia causa anche rara Sindrome : Oltre a vari tipi di leucemie può causare anche la sindrome di Schinzel-Giedion: scoperto il funzionamento di SETBP1, un oncogene in grado di alterare la trascrizione di altri geni. Nel 2012 il gruppo di ricerca diretto dal professor Carlo Gambacorti-Passerini, professore di Ematologia all’Università di Milano-Bicocca e direttore dell’Unità di Ematologia presso l’Ospedale San Gerardo, ASST di Monza, identificò il gene SETBP1 come nuovo oncogene ...

Sindrome delle apnee notturne : cos’è - sintomi e cause : Sonno disturbato, nervosismo e stanchezza: questi sono solo alcuni dei tanti sintomi della Sindrome delle apnee notturne, una patologia che colpisce sempre più persone. Si tratta di un disturbo che spesso viene sottovalutato, perché non si colgono i segnali che vengono lanciati dal corpo oppure perché non viene correttamente diagnosticato. Di certo però questa Sindrome causa moltissimi danni, mettendo a rischio non solo la nostra salute, ma ...

Ambiente e comportamenti autolesionistici negli adolescenti con la Sindrome dell’X fragile : Un gruppo di ricercatori degli Stati Uniti ha valutato l’effetto dell’Ambiente sociale sui comportamenti autolesionistici dei ragazzi con la Sindrome dell’X fragile. Si è osservato che tali influenze sono molto importanti e vanno valutate accuratamente prima di introdurre trattamenti con farmaci. Hall e colleghi, nell’introduzione all’articolo che ha riportato i risultati del loro studio, ricordano che la Sindrome dell’X fragile è la causa più ...

Sindrome dell’occhio secco : i segnali che devi staccare gli occhi dal PC : Si definisce Sindrome dell’occhio secco ed è una problematica molto diffusa, oggi, con l’utilizzo continuo di schermi di PC, smartphone, tablet, TV, console portatili e tanto altro. L’esposizione ad uno schermo luminoso che focalizza la nostra attenzione e quella degli occhi, a lungo andare, porta a seri problemi di vista e di salute. Che cos’è la Sindrome dell’occhio secco È una malattia a tutti gli effetti anche ...

Sindrome dell’intestino irritabile : Zespri è sponsor della seconda edizione degli IBS Days : Zespri, azienda leader mondiale nel settore dei kiwi di qualità, è sponsor della seconda edizione degli IBS Days 2018, il congresso scientifico dedicato alla Sindrome dell’intestino irritabile che si terrà a Bologna il prossimo 17, 18 e 19 maggio. Il congresso vuole essere un’occasione per fornire ai medici e agli operatori sanitari un aggiornamento e uno sguardo al futuro sul settore in rapida evoluzione delle terapie per la Sindrome ...

La Sindrome di Sj?gren : patogenesi - diagnosi e terapia di una delle malattie “invisibili” del nostro secolo : Sulle tavole rotonde del XXI Congresso Nazionale del CReI, che dal 10 al 12 maggio tratterà di “Flogosi ed Autoimmunità”, nella giornata di venerdì 11 maggio si continuerà a parlare di “malattie rare” e “orfane” proprio a causa della difficoltà nel riconoscere la loro rarità, come nel caso della Sindrome di Sjögren, la malattia reumatica più frequente, seconda solo all’artrite reumatoide. «Una malattia invisibile, non si vede esteriormente, ma ...

Modena - muore neonata di meno di un mese: vittima della "Sindrome della morte in culla". La piccola stava dormendo accanto alla madre quando è avvenuta la tragedia

Inaugurato il punto di ascolto a sostegno delle famiglie che vivono la Sindrome di Down "Vita 21 Enna" consegue un altro obiettivo e così ... : E a testimonianza della profonda collaborazione con il mondo della scuola la presenza dell' IPS "Federico II" di Enna, che ha garantito il servizio di accoglienza e ristorazione al termine della ...

Sindrome dell'occhio secco, una malattia cronica che rischia davvero di compromettere la vita di chi l'accusa. Ecco cosa fare e i possibili rimedi nel caso questa dovesse verificarsi.