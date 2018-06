Simona Halep | una leggenda dietro il successo del Roland Garros | allenamento

Tennis – Wta Eastbourne : problema al tendine d’Achille - Simona Halep annuncia il suo forfait : A causa di un’infiammazione al tendine d’Achille, Simona Halep ha annunciato che non parteciperà al torneo di Eastbourne Simona Halep non parteciperà al torneo Wta di Eastbourne. La romena, numero 1 del mondo e vincitrice del Roland Garros, ha annunciato in un comunicato il suo forfait per il torneo inglese sull’erba, al via la prossima settimana. “Durante il torneo di Parigi ho avuto un’infiammazione e ho avvertito ...

Nastase difende Simona Halep dalla vignetta di Charlie Hebdo : “Roland Garros Ferraglia? Sono stupidi…” : Ilie Nastase ha difeso Simona Halep dopo la vignetta satirica di Charlie Hebdo che ha ironizzato le origini della tennista numero 1 al mondo Nei giorni scorsi, la vignetta pubblicata da Charlie Hebdo, noto settimanale satirico francese, che aveva preso di mira la vittoria del Roland Garros di Simona Halep aveva destato scalpore. La tennista romena è stata presa in giro per le sue origini: nella vignetta la n°1 al mondo veniva infatti ritratta ...

Ilie Nastase divorzia dalla moglie e difende Simona Halep : Non sono tempi felici per Ilie Nastase . L'ex numero uno del mondo ha divorziato dopo cinque anni di matrimonio dalla sua terza moglie Brigitte Sfat. È stato Nastase a lasciarla, perché presto si trasferirà in pianta stabile a Parigi per avere una nuova vita, ...

La satira di Charlie Hebdo prende di mira Simona Halep : “una romena vince il Roland Garros e grida…” [FOTO] : La satira di Charlie Hebdo ha preso di mira Simona Halep dopo la vittoria del Roland Garros: la vignetta ha fatto infuriare gran parte dell’opinione pubblica romena Come spesso accade in occasione del Roland Garros, la satira di Charlie Hebdo ha colto l’occasione per tornare a colpire. In passato una caricatura di un tennista, simile a Nadal, imbottito di siringhe dopanti aveva fatto scalpore, mentre dopo l’edizione 2018, ad ...

Simona Halep - il segreto dietro il Roland Garros : la n°1 al mondo ha lavorato con lo psicologo di Murray : Il segreto di Simona Halep per vincere, finalmente, il suo primo Roland Garros: la tennista numero 1 al mondo ha lavorato sotto il profilo mentale con lo psicologo di Murray Nel tennis moderno l’aspetto mentale riveste un ruolo sempre più importante. Sono tantissimi infatti i talenti che, arrivati ad un passo dalla vittoria capace di lanciare la propria carriera nell’Olimpo del tennis mondiale, falliscono a causa di un crollo psicologico. Una ...

Roland Garros – Andrea Petkovic difende la Halep : “agli hater di Simona dico… impiccatevi!” : La tennista tedesca Andrea Petkovic ha difeso l’amica simona Halep: il messaggio contro gli hater della romena è durissimo Nella giornata di sabato, simona Halep ha vinto il primo Slam della sua carriera battendo Sloane Stephens nella finale del Roland Garros. La tennista romena, dopo diverse occasioni fallite proprio sul più bello, è riuscita a conquistare un trofeo Slam spezzando quella che sembrava una vera e propria maledizione. In ...

Tennis - Ranking WTA (11 giugno) : Simona Halep sempre in testa - Stephens diventa quarta. Giorgi migliore italiana : La rumena Simona Halep si conferma in testa al Ranking WTA. La rumena ha vinto il Roland Garros e conserva così il numero 1 con un vantaggio importante sulla danese Simona Halep e sulla spagnola Garbine Muguruza mentre Sloane Stephens, finalista sulla terra rossa di Parigi, risale in quarta posizione. La statunitense Madison Keys entra in top ten. RANK MOVE COUNTRY PLAYER AGE POINTS TOURN PLAYED 1 0 [ROU] Simona ...

Roland Garros – La prima gioia di Simona Halep : le foto più belle della finale [GALLERY] : Simona Halep ha trionfato nella finale femminile del Roland Garros: la tennista numero 1 al mondo ha battuto Slaone Stephens in 3 set Simona Halep ha vinto la finale del Roland Garros 2018. La tennista numero 1 al mondo, dopo diverse finali perse (alcune anche in maniera clamorosa) ha finalmente vinto il primo Slam della sua carriera battendo Sloane Stephens in 3 set (3-6 / 6-4 /6-1). Nella nostra gallery le foto più belle della finale femminile ...

Roland Garros – L’emozione di Simona Halep : “non riesco a respirare - ho sempre sognato questo momento” : Simona Halep ha finalmente vinto il suo primo Slam: la tennista romena ha espresso tutta la sua felicità dopo la vittoria del Roland Garros Dopo troppe finali perse, nelle quali ha visto sempre un’altra tennista alzare il trofeo davanti ai suoi occhi, finalmente Simona Halep è riuscita a vincere il primo Slam della sua carriera. Simona Halep è sembrata sollevata, quasi come avesse appena spezzato una maledizione. Nel post gara, ...

Roland Garros 2018 : Simona Halep è la nuova regina. La rumena rompe la maledizione Slam : Finalmente Simona Halep! La numero uno al mondo scaccia via gli incubi e rompe la maledizione, conquistando il suo primo Slam della carriera. La rumena è la nuova regina del Roland Garros, dopo aver sconfitto in finale l’americana Sloane Stephens con il punteggio di 3-6 6-4 6-1 dopo poco più di due ore di gioco. Una giornata storica per il tennis femminile rumeno, che dopo 40 anni ritrova una campionessa a Parigi, dopo il successo di ...

Simona Halep ha vinto il torneo del Roland Garros : La tennista romena ha battuto per 3-6, 6-4, 6-1 l'americana Sloane Stephens, vincendo il suo primo Slam The post Simona Halep ha vinto il torneo del Roland Garros appeared first on Il Post.

Tennis - a Parigi trionfa Simona Halep : 17.18 Al quarto tentativo, la n.1 del mondo Simona Halep centra il primo Slam della carriera: nella finale del Roland Garros, la romena supera in rimonta 36 64 61 Sloane Stephens, n.10, dopo 2h03'. Nel primo set il break arriva al 4° gioco (3-1). La Stephens vola fino al 2-0 nel 2°, poi si perde. La Halep rimonta e vola 4-2 prima di chiudere 6-4. L'inerzia del match si capovolge:l'americana perde subito il servizio nel 3° e poi crolla. Una ...

Roland Garros 2018 : Parigi sceglie la sua regina. Simona Halep o Sloane Stephens? : Comunque vada sarà una prima volta. Parigi attende la sua regina, oggi è il giorno della finale femminile del Roland Garros. Da una parte Simona Halep, ancora alla ricerca del primo Slam e dall’altra Sloane Stephens, che non aveva mai raggiunto l’ultimo atto sulla terra rossa francese. La maledizione Slam e la paura di sbagliare ancora un’altra volta. Questi sono gli incubi di una Simona Halep che si prepara a vivere la sua ...

Roland Garros 2018 : Sloane Stephens doma Madison Keys e raggiunge Simona Halep in finale : La statunitense Sloane Stephens (testa di serie n.10 del seeding) raggiunge la rumena Simona Halep nella finale del singolare femminile del Roland Garros 2018. L’americana si è imposta contro la connazionale Madison Keys (testa di serie n.13), nel remake della finale degli US Open 2017, con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 19 minuti di partita. Un match dominato dalla 25enne nativa della Florida, abile a sfruttare la sua eccellente ...