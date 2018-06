optimaitalia

: Simboli nazisti nel merchandising di #Shakira? Le scuse per la collana a forma di Sole Nero (foto)… - OptiMagazine : Simboli nazisti nel merchandising di #Shakira? Le scuse per la collana a forma di Sole Nero (foto)… - EnneElle2017 : @annapaolaconcia Cominciano ad esserci diversi profili con svastiche associati a 'sovranista'...ma esporre simboli… - LupoExpress : Qualcuno ha mai proposto di fare un #censimento nell'Arma dei Carabinieri per verificare quanti altri 'appassionati… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Ci sononeldi? A sollevare il caso è stata l'agenzia di stampa tedesca Bento, che ha fatto notare come unadivenduta neldel suo El Dorado World Tour, appena passato dall'Italia, presentasse un design dalla sorprendente somiglianza con uno deipiù noti dell'immaginario nazista.Lapresenta infatti un ciondolo dal motivo geometrico ispirato al, quasi identico alNero (lo Schwarze Sonne) presente indi mosaico sul pavimento di una stanza del Castello di Wewelsburg: un simbolo usato anche dal capo delle SS Heinrich Himmler negli anni '30 che divenne popolare con la Seconda Guerra Mondiale, adottato ancora oggi da diverse comunità esoteriche e neo-naziste.Il ciondolo recita "El Dorado World Tour" ed è stato messo in vendita sul negozio online dell'artista per 9,95$ prima ...