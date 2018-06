Sicurezza | 1 italiano su 3 pensa di vivere in zona a rischio

Iperius Backup : il software tutto italiano che metterà in Sicurezza i vostri dati! : Se state cercando un software adatto alla messa in sicurezza dei vostri file, facendo un Backup preventivo del vostro PC, rimarrete piacevolmente sorpresi da Iperius Backup. Backup Tool Il software di Backup è la punta di diamante, nel ramo delle utilities, di Enter srl: software house interamente italiana e in continua espansione. Iperius Backup è disponibile in 13 lingue, rendendo il programma adatto a un pubblico internazionale. L’interfaccia ...