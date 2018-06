Siamo saliti su Sedric | l’auto completamente autonoma di Volkswagen

wired

(Di venerdì 22 giugno 2018) Hannover – Johann Jungwirth, Chief Digital Officer diha tanti anni alle spalle nella Silicon Valley, in Apple, e ora è sul palco del Cebit, evento hi-tech tedesco: “Vogliamo fare come l’azienda di Steve Jobs che inizialmente era un fornitore hardware e con il passare del tempo si è trasformata proponendo: hardware, software e servizi. Il business delmobile sta cambiando e noipronti a questi mutamenti, realizzeremo sempre auto, ma anche servizi per la mobilità, software con algoritmi dedicati o app”. Ad Hannover la casa di Wolfsburg mostra lo stato della sua ricerca sui nuovi modi di spostarsi, basata sull’applicazione dell’intelligenza artificiale, l’utilizzo dei robot, il machine learning ed il quantum computer, il tutto realizzato basandosi sulla collaborazione con dei partner. Presentazioni per il pubblico a parte, noi al centro superblindato di ...