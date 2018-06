Si parte dalle Terre dei fuochi

Flat tax - Lega : "Si parte dalle imprese". Ira Pd : c'è già da decenni : Bagnai: "A partire dal secondo anno si prevede di applicarla alle famiglie". Marattin: "Ignorante, la Flat tax sui redditi di impresa c'è da decenni. E il governo Renzi l'ha ridotta"

Alimentazione : la cultura parte dalle scuole : Milano. Poi Parma e infine Roma. Sono queste le città scelte dalla Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN) per segnare un vero e proprio cambio di passo e agire concretamente sul fronte della sostenibilità abbinata al processo formativo delle scuole. Si parte il 24 maggio, quando la Fondazione BCFN – nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018 di Asvis – darà il via a una serie di appuntamenti, per mostrare come le ...

Trent'anni senza Andrea Pazienza - quest'anno l'Arf Festival riparte dalle sue tavole : Il "Caravaggio del fumetto" lo definì Milo Manara, "precoce interprete di un mondo acido e sballato" secondo Fernanda Pivano, che riuscì a "rappresentare in vita e anche in morte destino, astrazioni, follia, genialità, miseria e disperazione di una generazione che solo sbrigativamente chiameremo quella del '77 bolognese" per Vittorio Tondelli. quest'anno l'Arf Festival, il Festival del fumetto e della graphic novel di Roma, ...

Vienna Cammarota : “Invitiamo tutti i siciliani a partecipare alle Giornate Nazionali indette dalle Guide Ambientali Escursionistiche” : “Questo viaggio che sta conducendo Vienna Cammarota lo giudico davvero significativo perché da un lato ripercorre i vecchi percorsi che anche Goethe seguì nel corso del suo periplo in Italia ed in Sicilia in particolare, ma perché rappresenta un ritorno al viaggio in maniera molto lenta e quindi in maniera molto attenta ai luoghi, attenta a quelle che sono le caratteristiche culturali. E’ un segnale molto positivo. Vienna è un simbolo che noi ...