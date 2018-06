SHAQIRI E XHAKA PROVOCANO LA SERBIA | ESULTANZA PRO ALBANIA Video | aquila a due teste

Mondiali - la Svizzera batte la Serbia con due gol dei Kosovari Xhaka e SHAQIRI : il significato dell’esultanza con l’Aquila : Quella di oggi fra Serbia e Svizzera non era solo una partita del Mondiale, ma anche un derby molto particolare. Era la sfida dei Kosovari di Svizzera , Behrami, Xhaka e Shaqiri contro la Serbia , e il fatto che la squadra rossocrociata abbia vinto con reti di due di questi giocatori ( Xhaka e l’ex interista Shaqiri ) assume un significato molto diverso dal solito. La loro gioia e’ andata al di la’ di quella normale per un gol. Lo ...

Serbia-Svizzera 1-2 : Xhaka e SHAQIRI - rimonta da urlo! : TORINO - La Serbia si fa rimonta re dalla Svizzera e passa in 45' dall'inferno al paradiso. All'intervallo era matematicamente agli ottavi, al 90' invece si è ritrovata terza. Nell'ultima sfida del ...

Serbia-Svizzera 1-2 - Mondiali 2018 : Xhaka e SHAQIRI costruiscono una pazzesca rimonta nella ripresa : Le emozioni non sono assolutamente mancate. La nazionale della Svizzera supera per 2-1 la Serbia, in un match dei Mondiali 2018 ancora una volta deciso negli ultimi minuti dei tempi regolamentari. Al gol serbo di Mitrovic nei primi istanti, risponde nella ripresa la coppia di origine albanese Xhaka e Shaqiri. A questo punto la classifica del girone E è ancora più intrigante: ben tre squadre a caccia degli ottavi di finale staccate da una sola ...