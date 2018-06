Shakira in concerto a Milano | la fan action del pubblico italiano è riuscita a farla

Scaletta di Shakira al Forum di Assago (Milano) - unico concerto in Italia dell’El Dorado Tour : Shakira al Forum di Assago si esibirà questa sera per l'unica tappa Italiana della sua Tournée. Oggi, giovedì 21 giugno, si terrà a Milano il concerto di Shakira posticipato lo scorso 3 dicembre per problemi di salute. La popstar colombiana si esibirà al Mediolanum Forum di Assago a partire dalle ore 21:00 in occasione del suo El Dorado Tour. I biglietti acquistati in passato per il concerto del 3 dicembre 2017 sono ancora validi per ...