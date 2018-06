Sgominata la banda dei ladri d' auto | indagini partite da cinque Alfa rubate ad Arcore

Blitz dei carabinieri - Sgominata la "banda dei fantasmi" : "Siamo come dei fantasmi, non ci prenderanno mai". Si vantavano così al telefono alcuni degli uomini arrestati oggi nel corso dell'operazione chiamata non a caso "Ghostbuster". Un maxi Blitz...

Fuori in 60 secondi : Sgominata la super banda di auto di lusso [VIDEO] : Il Gip di Monza ha ordinato l’arresto di una banda composta da ben 26 persone di etnia rom Una banda specializzata in furti di auto di lusso che operava tra Milano e La Brianza è stata sgominata dai Carabinieri: il Gip di Monza ha ordinato l’arresto di 29 persone di etnia rom, di cui 28 romeni e un ceco, su cui pende l’accusa di aver preso parte ad una complessa organizzazione criminale specializzata in questo tipo di furti. I presunti ...

Migranti nei lager. Sgominata la banda dell'accoglienza : Ci sono i Migranti, vittime due volte, e chi lucrava su di loro incassando fiumi di denaro per occuparsene e che invece gli riservava un trattamento disumano, costringendoli a vivere ammassati in veri ...

Caporalato - le vigne piemontesi come Rosarno : Sgominata una banda che sfruttava 50 braccianti : Sessanta carabinieri del comando provinciale di Alessandria, con venti colleghi del reggimento 'Piemonte' di Moncalieri, a supporto degli ispettori del lavoro, hanno smascherato una banda di 'caporali'...

Milano - Sgominata banda di ladri di auto di lusso : in 29 nella rete dei carabinieri. Il furto dei suv nel video della sorveglianza : I Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Monza nei confronti di 28 cittadini romeni ed uno ceco, ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati ai danni di concessionarie e rivenditori di autoveicoli, ditte e negozi di telefonia, nonché di ricettazione della ...

Roma - banda di truffatori Sgominata dai carabinieri nell'operazione "Prova a prendermi" : Si facevano passare per alti funzionari vaticani. Hanno messo a segno colpi per milioni di euro. Operavano in tutta Europa. 7 arrestati in flagranza, 22 denunciati e 26 indagati.

Sgominata banda di rapinatori - 5 arresti : ANSA, - CAGLIARI, 14 GIU - Dalle prime ore di oggi la polizia di Cagliari ha fatto scattare un'operazione mirata a sgominare un gruppo criminale specializzato nelle rapine nei negozi del capoluogo e ...

Shopping di lusso online con carte di credito clonate : Sgominata la banda : Shopping online per migliaia di euro con carte di credito clonate. Gioielli e abbigliamento di alta moda gli acquisti preferiti dalla banda che utilizzava codici di carte rubati a cittadini stranieri. ...