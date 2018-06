Servono 10 miliardi di euro | ma Macron fatica a vendere i gioielli di Stato

huffingtonpost

: Montagne di forza, miliardi di tonnellate di forza che servono per augurare ogni bene a chi ti distrusse nel profon… - Tancredi__ : Montagne di forza, miliardi di tonnellate di forza che servono per augurare ogni bene a chi ti distrusse nel profon… - bfer4 : @ejzenstejn @annapaolasanna Stanno raschiando il fondo del barile per qualche decina di milioni quando ci servono p… - djmisterpiu : SI PARLA DI MOVIMENTI DI MILIARDI DI LIRE,,,,ALTA MAFIA,,,I MAGISTRATI A ORVIETO DICEVANO,,,TU NON CAPISCI NULLA DI… -

(Di venerdì 22 giugno 2018) Se uno, come quello francese, controlla ancora 17mila aziende con 800mila dipendenti e se c'è ancora qualche ex-primo ministro che arriva a sostenere che produrre yogurt e latticini può servire a difendere l'industria agro-alimentare nazionale, allora l'annuncio fatto qualche giorno fa dal ministro dell'economia Bruno Le Marie -in occasione della presentazione al Consiglio dei ministri e quindi al Parlamento, che l'approverà prima della pausa estiva, della Loi Pacte ("Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises", il primo testo di politica industriale dell'eraiana) - che Bercy è pronta finalmente a cedere le partecipazioni meno strategiche - dalle quote dell'Adp, Aéroports de Paris, a quelle di Engie, distribuzione di gas e luce, e della Française des Jeux, il colosso delle lotterie - non può che ...