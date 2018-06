Serie B | Procura Federale chiede retrocessione Foggia Entella spera in ripescaggio

Il Parma è stato deferito dalla Procura federale per tentato illecito sportivo nell’ultima partita di Serie B contro lo Spezia : La Procura federale della FIGC ha deferito la società del Parma Calcio e il suo giocatore Emanuele Calaiò per tentato illecito sportivo nell’ultima partita del campionato di Serie B giocata contro lo Spezia il 18 maggio. Il presunto illecito riguarda The post Il Parma è stato deferito dalla Procura federale per tentato illecito sportivo nell’ultima partita di Serie B contro lo Spezia appeared first on Il Post.

SPEZIA-PARMA - SMS SOSPETTI/ I messaggi di Calaiò e Ceravolo : Procura apre inchiesta - Serie A a rischio? : SPEZIA-PARMA, sms SOSPETTI: i messaggi inviati da Calaiò e Ceravolo ai colleghi affinché non si impegnassero "troppo" in difesa...La Procura ha aperto un'inchiesta... (Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 11:43:00 GMT)

Serie A Verona - Lee in procura : «Diffamato con parole razziste in tv» : Verona - Seung-Woo Lee , attaccante sudcoreano del Verona ha dato mandato al proprio avvocato di depositare un esposto in procura in merito a delle frasi pronunciate nel corso di una trasmissione ...

Serie B : TFN accoglie richiesta della Procura - date play off a rischio? Video : E' di pochi minuti fa la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 66 diramato dal Tribunale Federale Nazionale –Sezione Disciplinare, che ha assunto alcune importanti decisioni in merito al deferimento del Bari Calcio, club di Serie B che lotta per ottenere il miglior piazzamento in chiave play off. Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto l'istanza della Procura per il deferimento del Bari Per quanto riguarda i deferimenti del Procuratore ...

Serie A - Procura in azione : più collaboratori per le gare chiave per salvezza e titolo : Dopo quanto accaduto in Inter-Juve, il Procuratore Pecoraro avrebbe deciso di mandare più collaboratori nelle gare decisive. Al vaglio due filmati del derby d'Italia. L'articolo Serie A, Procura in azione: più collaboratori per le gare chiave per salvezza e titolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A : Procura Figc accende i fari : ANSA, - ROMA, 29 APR - Il finale rovente di stagione, con il carico di polemiche a seguire, spinge la Procura della Federcalcio ad accendere i fari sulle partite decisive nella volata scudetto e ...

Serie B : Procura chiude le indagini - si attendono i deferimenti - trema un club Video : In #Serie B, la scure della Giustizia Sportiva potrebbe colpire a breve, dopo la chiusura delle indagini, il Foggia [Video] calcio. I fatti sono ormai noti e riguardano i pagamenti irregolari che la Procura Federale ha contestato al club rossonero per le stagioni 2015/16 e 2016/17. Come riportato dalla redazione della Gazzetta dello Sport, sono 28 i tesserati coinvolti nella vicenda, tra calciatori e tecnici a cui sono stati contestati pagamenti ...

Serie A - ecco le follie dei club per i procuratori - 138 milioni di euro di spesa nel 2017 : Juventus in testa - cala l’Inter : La Figc ha reso noti i dati relativi alla Serie A in merito alla spesa, squadra per squadra, per quanto concerne i procuratori. Gli agenti dei calciatori, si sa, hanno in pugno il calcio, con la loro gestione dei cartellini che spesso finisce nell’occhio del ciclone. Una spesa enorme quella dei club di Serie A per i soli procuratori, ben 138 milioni di euro nel solo anno 2017. Tale numero è però in calo, dato che nel 2016 la spesa fu addirittura ...

Serie A - le commissioni ai procuratori : la Juve spende di più - che calo l'Inter : I club di Serie A spendono meno per i procuratori: è quanto emerge dal documento sui Compensi dei procuratori Sportivi per l'anno 2017 in Serie A, pubblicato dalla Figc. Si è passati infatti dai 193 ...

Serie A - tutte le operazioni dei club con i procuratori nel 2017 : La Figc ha reso noto l'elenco di tutte le operazioni effettuate in Serie A dai procuratori: compare anche Morata L'articolo Serie A, tutte le operazioni dei club con i procuratori nel 2017 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.