Serbia-Svizzera | Mondiali 2018 | orario d’inizio e come vederla in tv

#MondialiMediaset - Brasile-Costa Rica - Nigeria-Islanda e Serbia-Svizzera (diretta Italia 1) : Con il big match Argentina-Croazia si è conclusa la serie di partite dei gironi eliminatori di Russia 2018 trasmesse su Canale 5. Da domani, come previsto, tutte le rimanenti partite della fase a gironi saranno in onda solo su Italia 1 (17 incontri) e sul canale 20 (8 incontri). E per tutta la settimana, sempre su Italia 1 e fino al 28 giugno, il programma post-partita di prima serata sarà “Tiki Taka Russia”. Canale 5 ...

Serbia-Svizzera - Mondiali 2018 : la selezione elvetica vuole continuare a sorprendere - i serbi per gli ottavi : serbia-Svizzera chiuderà il programma di domani, venerdì 22 giugno, ai Mondiali 2018 di calcio: le due squadre scenderanno in campo a Kaliningrad alle ore 20.00 conoscendo già il risultato dell’altra sfida del Girone E, quella tra Brasile e Costa Rica. I serbi si presentano all’appuntamento con tre punti mentre gli elvetici ne hanno strappato uno all’esordio. La serbia infatti nella prima giornata ha vinto per 1-0 con i ...

Pronostici Mondiali 2018 : Costa Rica-Serbia - Germania-Messico e Brasile-Svizzera : Costa Rica-Serbia, Germania-Messico e Brasile-Svizzera sono le partite in programma domenica 17 giugno ai Mondiali Russia 2018 [VIDEO]. Alcune sfide sembrano avere i Pronostici segnati, ma in queste prime giornate dell'appuntamento mondiale abbiamo visto dei risultati a sorpresa. E in fondo è anche bello che sia così. Doppia chance per la Serbia La prima partita in programma domenica 17 giugno è quella che mette di fronte due possibili ...

Mondiali 2018 - Guida al Girone E : Brasile - Serbia - Svizzera - Costa Rica : Il Brasile è una delle squadre che arriva meglio a questo Mondiale. Con tutto quel talento offensivo, su quali uomini punterà Tite? Federico Principi: L'operazione di avvicinamento del Brasile ai ...