Serbia Svizzera 1-2 in diretta | risultato LIVE La ribalta Shaqiri

Serbia -Svizzera 1-1 highlights-pagelle - Xhaka ha risposto a Mitrovic : Serbia-Svizzera highlights, Mitrovic subito in gol MOSCA Serbia-Svizzera 1-1 , gol: Mitrovic e Xhaka [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ]. Le pagelle di Serbia-Svizzera 1-1 SERBIA , 4-2-3-1, : Stojkovic 6; Ivanovic 6, Milenkovic 5.5, Tosic 5.5, Kolarov 6.5; Milivojevic 6, Matic 6.5; Tadic 6, Milinkovic-...

