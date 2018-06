Se il giudice non ha liquidato le spese di lite | che fare?

Scontro Frosinone-Palermo : ecco perché il giudice sportivo ha omologato la vittoria dei ciociari decisiva per la A : L'esito della finale dei play off di Serie B vinta dal Frosinone, almeno per ora, è al sicuro. In A approda il club ciociaro dopo il 2-0 inflitto in campo al Palermo sabato sera al 'Benito Stirpe'. Il ...

giudice Sportivo Serie B : respinto il ricorso del Palermo contro il Frosinone : A distanza di meno 72 ore il Giudice Sportivo ha dato il suo responso circa il ricorso del Palermo per la partita persa 2-0 in casa del Frosinone . I siciliani si erano lamentati dell'atteggiamento ...

Il giudice sportivo ha convalidato il risultato di Frosinone-Palermo - finale dei playoff di Serie B : Il giudice sportivo ha convalidato il risultato della finale dei playoff di Serie B, giocata sabato scorso tra Frosinone e Palermo e vinta 2-0 dal Frosinone. Ha quindi respinto la richiesta di vittoria a tavolino per 3-0 presentata dal Palermo, The post Il giudice sportivo ha convalidato il risultato di Frosinone-Palermo, finale dei playoff di Serie B appeared first on Il Post.

giudice sportivo - 2 turni a porte chiuse al Frosinone. Respinto il reclamo del Palermo : l Giudice sportivo ha sanzionato il Frosinone con due turni a porte chiuse e una multa di 25mila euro per il 'comportamento violento ed ingiurioso dei propri sostenitori' e per il 'comportamento ...

Frosinone-Palermo - ecco le decisioni del giudice Sportivo : che stangata per i ciociari : Il Giudice Sportivo ha omologato il risultato del campo, comminando però al Frosinone la sanzione di due gare a porte chiuse e 25.000 euro di ammenda Reclamo respinto e risultato omologato, Frosinone-Palermo resta valida, così come la promozione dei ciociari in serie A. Niente da fare dunque per i rosanero, che vedono dunque bocciato dal Giudice Sportivo il ricorso presentato dopo la sconfitta subita sabato allo Stirpe. Stadio che rimarrà chiuso ...

TF : un giudice amico su Facebook non è motivo di ricusazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Consulta - gip Roma archivia l’inchiesta su giudice Nicolò Zanon : Il 7 maggio scorso è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di Roma il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari ha archiviato, su richiesta della Procura di Roma, il procedimento penale nei confronti del giudice costituzionale Nicolò Zanon. Lo fa sapere una nota della Consulta. Il 13 marzo scorso la Corte Costituzionale aveva respinto le dimissioni presentate dal magistrato per peculato d’uso. L’accusa riguardava ...

Trump non può bloccare quelli che lo criticano su Twitter - lo ha stabilito un giudice : Una giudice di New York ha spiegato come mai il presidente americano Donald Trump non può bloccare chi tenta di entrare in contatto con lui su Twitter. La possibilità di reagire ai frequenti tweet presidenziali fa parte dell'esercizio della libertà di espressione protetta dal primo emendamento della Costituzione: Trump viola questo principio bloccando alcuni detrattori.Continua a leggere

Trump non può bloccare quelli che lo criticano su Twitter - lo ha stabilito un giudice : Trump non può bloccare quelli che lo criticano su Twitter, lo ha stabilito un giudice Una giudice di New York ha spiegato come mai il presidente americano Donald Trump non può bloccare chi tenta di entrare in contatto con lui su Twitter. La possibilità di reagire ai frequenti tweet presidenziali fa parte dell’esercizio della libertà […] L'articolo Trump non può bloccare quelli che lo criticano su Twitter, lo ha stabilito un giudice ...

Fanno causa al figlio 30enne che non vuole andarsene da casa e il giudice dà loro ragione : A trent'anni non voleva lasciare la casa dei genitori e per farlo andar via c'è voluta una sentenza del tribunale. Non succede in Italia, patria dei "

Bamboccioni illegali : giudice ordina lo sfratto a 30enne che viveva ancora con i genitori - “non puoi più stare con mamma e papà” [INFO e DETTAGLI] : Essere ‘Bamboccioni’ sta per diventare ‘illegale’, perlomeno negli Stati Uniti dove un giudice ha ordinato lo sfratto a un 30enne che viveva ancora a casa con i genitori. Il giovane infatti non voleva saperne di andar via di casa, pertanto i genitori esasperati hanno deciso di rivolgersi a un tribunale che ha dato loro ragione: la causa è finita con un mandato di sfratto. Il giudice della Corte Suprema, Donald Greenwood, ...

Giovanni Falcone - le frasi del giudice che non si piegò alla mafia : A 26 anni dalla morte, vogliamo celebrare la sua vita spesa a combattere le mafie fino alla fine Strage di Capaci, 26 anni fa l'attentato a Giovanni Falcone

Tu sì que vales : Antonino Cannavacciuolo non sarà giudice : Antonino Cannavacciuolo non farà parte del cast di Tu sì que vales Pare ormai ufficiale la notizia che vede l’abbandono di Mara Venier a Tu sì que vales, il varietà del Sabato sera ideato da Maria De Filippi e condotto da Belen Rodriguez. Il programma, fin dal suo esordio, ha visto la simpatica opinionista nel ruolo di giurato, ma dalla prossima edizione le cose sembrerebbero cambiare, in quanto Mara avrebbe accettato di tornare in Rai ...

Federica Pellegrini - non solo nuoto : sarà giudice a Italia's got talent con Claudio Bisio : Se c'è un nome che non ti aspetti, tra i giudici di un talent show, quello è il suo. E invece eccolo qui: Federica Pellegrini. Un colpo di teatro coi fiocchi, quello di TV8, il canale in chiaro di Sky,...