Scossa di terremoto di magnitudo 2 8 registrata vicino Amatrice

Scossa di terremoto magnitudo 6.4 nelle Isole Vanuatu : Un terremoto magnitudo Mwp 6.3 si è verificato nelle Isole Vanuatu alle 21:13:35 UTC di ieri (23:13:35 ora italiana) ad una profondità di 33 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.4 nelle Isole Vanuatu sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di terremoto in Centro Italia - vicino ad Amatrice : Un terremoto magnitudo ML 2.8 si è verificato a 3 km ovest Amatrice (Rieti) alle 04:32:21 ad una profondità di 12 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto in Centro Italia, vicino ad Amatrice sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di terremoto magnitudo 4.5 in Repubblica Dominicana : Una Scossa di terremoto magnitudo 4.5 è stata registrata alle 00:13 UTC in Repubblica Dominicana: secondo le rilevazioni dell’Istituto Geofisico statunitense USGS, l’epicentro è stato individuato a 8 km sudovest da Sabana Grande de Boya, ad una profondità di 83,9 km. L’evento è stato distintamente avvertito anche nella capitale Santo Domingo. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 4.5 in Repubblica Dominicana sembra essere il ...

Terremoto : forte Scossa in Campania - paura a Battipaglia : Per fortuna solo tanta paura ma nessun danno nella zona di Battipaglia, in Campania, dove stamane intorno alle 8 è stata avvertita una scossa di Terremoto. Il sisma avrebbe avuto origine ad una profondità di 322 chilometri e avrebbe avuto intensità di magnitudo 3.1 secondo la sala sismica dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) di Roma. Per fortuna, non si segnalano danni a persone o cose, ma sono stati attimi di paura per ...

Scossa di terremoto vicino Salerno : Roma, 20 giu. , AdnKronos, - Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata nella zona di Battipaglia, in provincia di Salerno. La Scossa ha avuto origine a una profondità di 322 ...

Scossa di terremoto vicino Salerno : Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata nella zona di Battipaglia, in provincia di Salerno. La Scossa ha avuto origine a una profondità di 322 chilometri. Il terremoto è stato ...

Scossa di terremoto vicino Salerno : Roma, 20 giu. (AdnKronos) - Una Scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata nella zona di Battipaglia, in provincia di Salerno. La Scossa ha avuto origine a una profondità di 322 chilometri. Il terremoto è stato localizzato dalla sala Sismica Ingv-Roma.

Terremoto Battipaglia - Scossa m 3.1/ Ultime notizie - Salerno : paura tra gli abitanti - non si registrano danni : Terremoto Battipaglia, scossa m 3.1: Ultime notizie sul sisma che ha colpito il Salernitano, paura tra gli abitanti ma non si registrano danni e feriti(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 09:22:00 GMT)

Terremoto - forte Scossa avvertita in Campania : paura tra gli abitanti di Battipaglia : Un Terremoto di magnitudo 3.1 è stato avvertito alle 8.03 nella zona di Battipaglia. La scossa ha avuto origine a una profondità di 322 chilomteri. Il Terremoto è stato registrato nella sala sismica ...

Terremoto Salerno : Scossa con epicentro a Battipaglia [MAPPE e DATI INGV] : 1/4 ...

Terremoto in Bosnia : Scossa magnitudo 3.6 nella notte : Una scossa di Terremoto magnitudo 3.6 è stata rilevata nella notte, poco prima dell’una, nei pressi di Mostar, nel sud della Bosnia–Erzegovina: lo riportano i media locali, secondo cui l’ipocentro del sisma è stato localizzato a 2 km di profondità. L’evento tellurico è stato avvertito anche sulla costa dalmata croata. Non si segnalano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto in Bosnia: scossa magnitudo 3.6 nella notte ...

Forte Scossa di terremoto in Giappone : 4 morti e oltre 300 feriti - allerta per le prossime settimane [GALLERY] : 1/22 AFP/LaPresse ...

Terremoto Scossa M5.8 in Giappone : l’analisi INGV : Un Terremoto di magnitudo stimata tra 5.3 e 6.1 ha colpito la zona di Osaka, in Giappone, durante la notte tra il 17 e il 18 giugno 2018, alle ore 22:58 UTC del 17 giugno (le 00:58 del 18/6 in Italia; le 7:58 in Giappone). Le stime di magnitudo delle principali agenzie internazionali inizialmente erano tutte inferiori a 6, oscillando tra 5.3 (U.S. Geogical Survey) e 5.9 (prima stima dell’Agenzia Meteorologica del Giappone, JMA). Altri siti ...

TERREMOTO GIAPPONE : Scossa M 6.1 - 4 MORTI A OSAKA/ Ultime notizie - video : stop a treni e voli - 300 feriti : TERREMOTO oggi in GIAPPONE: forte SCOSSA M 6.1 a OSAKA. Bilancio devastante: almeno 4 MORTI e oltre trecento di feriti. Traffico bloccato ed incendi in molti edifici. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 22:03:00 GMT)