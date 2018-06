Scontro tra auto e moto sul Lungotevere | 2 morti

LIFELINE - TONINELLI SEQUESTRA LA ONG/ 224 migranti a bordo : “nave è illegale" - ma è Scontro con Salvini : LIFELINE, TONINELLI SEQUESTRA la Ong. 224 migranti a bordo: “Soccorriamo i profughi, ma la nave è illegale". Giallo attorno all'imbarcazione battente bandiera olandese ma in realtà...(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 21:46:00 GMT)

Migranti - è Scontro tra Italia e Francia Macron : ‘Populisti crescono come lebbra’ Di Maio : ‘Offensivo’. Salvini : ‘Un signore’ : A poche ore dal vertice informale in calendario domenica a Bruxelles sul tema dei flussi migratori, la tensione tra Italia e Francia registra un’improvvisa impennata. Dopo l’impuntatura che ha consentito al governo presieduto da Giuseppe Conte di favorire l’accantonamento della bozza di accordo elaborata a Bruxelles e non gradita all’Italia da Parigi è partito un attacco all’indirizzo di Roma. I populisti, ha detto ...

Scontro tra Macron e Di Maio. Il presidente francese : "Populisti come la lebbra". Il vicepremier : "Offensivo e ipocrita su Ventimiglia" : Emmanuel Macron torna a difendersi dalle accuse di inazione sull'accoglienza dei migranti e tuona contro la "lebbra" populista in Europa. "Li vedete crescere come una lebbra, un po' ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli riapparire. I nostri amici vicini dicono le cose peggiori e noi ci abituiamo! Fanno le peggiori provocazioni e nessuno si scandalizza di questo", ha dichiarato chiudendo il suo intervento a ...

Pubblicità - l’altra faccia dell’istruttoria Agcom su Audiweb : lo Scontro tra web e tv è scoppiato anche in Italia : Entra nel vivo la guerra fra televisione e web per il mercato pubblicitario Italiano. Secondo indiscrezioni riportate dal sito Business insider, Rai e Mediaset sono scese sul piede di guerra con l’obiettivo di mantenere lo status quo nella Pubblicità, una torta che vale 17 miliardi di euro. L’intento delle emittenti televisive è evitare la perdita di quote di mercato a vantaggio dell’editoria online che, secondo le rilevazioni ...

Scontro automobile bicicletta : 89enne trasferito a Careggi con Pegaso : Incidente stradale a San Giovanni Valdarno in via Gramsci. Alle 9,30 un'automobile si è scontrata con una bicicletta sulla quale si trovava un 89enne. L'uomo è stato catapultato a terra ed ha sbattuto ...

Migranti - vertice straordinario a 7 Conte e Merkel - Scontro location : Domenica i capi di Stato e di governo di Italia, Francia, Germania e Spagna si incontreranno per discutere di come affrontare il problema degli sbarchi di Migranti. Il vertice parte in salita visto che c'è stato uno scontro tra il premier italiano e la cancelliera tedesca per decidere dove tenere il summit. Conte aveva proposto Roma, visto che l'Italia é al centro dei flussi migratori Segui su affaritaliani.it

MONDOVI'/ Scontro tra 3 auto sulla Sp5 : nessun ferito grave : Incidente stradale tra tre auto a Mondovì sulla Sp 5 verso Villanova Mondovì all'incrocio con via Broceri, nei pressi del distributore. Sul posto 118 e vigili del fuoco ma, fortunatamente, non ...

Heather Parisi risponde a Gabbana : Scontro tra i due : Heather Parisi: la sua risposta alle parole di Stefano Gabbana Non si placa la polemica che vede protagonista Stefano Gabbana del duo di stilisti Dolce e Gabbana. Dopo l’offesa a Selena Gomez e lo ‘scontro’ social con Riki, Stefano Gabbana colpisce anche Heather Parisi. Lo stilista avrebbe commentato una foto pubblicata sui social con la […] L'articolo Heather Parisi risponde a Gabbana: scontro tra i due proviene da ...

Scontro tra auto e tir in tangenziale : 10 persone coinvolte - morto un automobilista : I vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale che ha visto coinvolte 7 auto e un mezzo pesante lungo la tangenziale A 57, poco prima dello svincolo di Marghera direzione Trieste. Tragico il...

“Questo no - non esiste”. Uno contro l’altro - prima occasione di Scontro. Che succede tra 5 Stelle e Lega : Un censimento. Anzi un'”anagrafe”. Meglio ancora “una ricognizione”. Quindi il dietrofront: “Nessuna schedatura”. Non si placa la polemica innescata ieri dal vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ai microfoni di Telelombardia ha detto di aver predisposto “una ricognizione sulla situazione rom in giro per l’Italia per vedere chi come e quanti” sono. ...

Non è l'Arena - Scontro tra Fabrizio Corona e Giampiero Mughini : "Ti compro e ti metto in giardino a scrivere libri" : L’andazzo della trasmissione potrebbe essere sintetizzato dai due volti di Massimo Giletti. Disteso e sorridente al momento dell’ingresso di Fabrizio Corona, cupo e tirato dopo quasi due ore di dibattito.A Non è l’Arena va in scena ‘La versione di Corona’, che diventa in breve tempo un duello diretto con Giampiero Mughini, con cui l’agente fotografico si scontra fin dalle prime battute.prosegui la letturaNon è l'Arena, scontro tra ...

'Cosa penso di Rodrigo'. Scontro trash tra Ken umani : ... ad oggi, miri a diventare proprio come Rodrigo Alves, ovvero il Ken Umano famoso in tutto il mondo. Questa ipotesi, però, è stata smentita categoricamente dall'ex concorrente del Grande Fratello. ...

“Cosa penso di Rodrigo Alves”. Scontro trash tra Ken umani. Angelo Sanzio parla del suo “collega” e rivela alcuni dettagli scottanti : Quello che si potrebbe definire un vero e proprio Scontro tra titani: stiamo parlando di un duello a colpi di bisturi, di ritocchi, di punturine, plastica e soprattutto una buona dose di “follia”. C’è chi nella vita sogna di fare l’astronauta, chi il calciatore, chi l’insegnate, e c’è anche chi nella vita sogna di somigliare a Ken di Barbie. Ormai, i due protagonisti di questa vicenda li conoscono ...

Auto cappotta a Roaschia - Scontro tra due moto a Vernante : i soccorsi : Due incidenti nella giornata di domenica 17 giugno nel Cuneese . Il primo è accaduto intorno alle ore 10 a Roaschia. Una donna ha perso il controllo della propria vettura che ha finito per cappottare ...