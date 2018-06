Scontro cisterna carburante e tir su A24

abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 22 giugno 2018) L'Aquila - Riaperte poco prima delle 9.30 entrambe le corsie sull'autostrada A24, chiusa alle 7.20 dopo un incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti tra cui unache trasportava benzina. L'autista di uno dei due mezzi, ferito, è stato trasportato in ospedale. Il tamponamento è avvenuto in direzione Teramo fra Valle del Salto (km 75.1) e Tornimparte (km 84.9). Sul tratto si sono formati subito alcuni chilometri di coda. Strada Parchi Spa, concessionaria di A24 e A25, ha deciso la chiusura d'intesa con il Coa della Polstrada perché dallache trasportavafuoriusciva molto fumo. Sono stati subito diramati percorsi alternativi su A25 per raggiungere L'Aquila e Teramo. Alle 7.20 è scattato il piano di Gestione dell'Emergenza con l'intervento di Polstrada, Vigili del Fuoco, 118, carri attrezzi pesanti, ...