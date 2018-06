Schianto sul Lungotevere | morti lo chef Alessandro Narducci e l' amica Giulia di 25 anni

Schianto mortale sul Lungotevere : Grave incidente tra un'auto e una moto, la notte scorsa, sul Lungotevere della Vittoria a Roma . Un ragazzo di 29 anni e una ragazza di 25 anni, che viaggiavano a bordo della moto, una Honda Sh, sono ...

Tragico Schianto in quad - padre di famiglia muore sul colpo : L'impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a Stefano Piora. L'uomo, 42 anni, ha perso la vita nell'incidente stradale di giovedì pomeriggio in Via Seradello a Ponte Zanano di...

Camion di trasporto cavalli sbanda sull’autostrada A6 - quattro animali morti nello Schianto : L'impatto lungo il tratto autostradale che collega la A6 alla A10. Ferito il conducente del mezzo pesante, un 32enne trasportato in codice giallo in ospedale, ma ad avere la peggio sono stati quattro dei sei animali a bordo: cavalli provenienti da un allevamento del Torinese e che avrebbero dovuto disputare una gara internazionale a Savona.Continua a leggere

Schianto tra tir e moto sulla Pontina motociclista muore decapitato : strada chiusa per ore e poi riaperta : 'Dopo l'incidente avvenuto questa mattina, la strada regionale Pontina è stata riaperta completamente. Pertanto in direzione di Roma si è tornati a circolare regolarmente su entrambe le corsie di ...

Schianto tra tir e moto sulla Pontina - motociclista muore decapitato : Incidente tra un mezzo pesante e una moto al km 20,500 della Pontina, all'altezza dello svincolo di Pratica di Mare in direzione Roma. Sul posto è intervenuta l'eliambulanza e la Polizia stradale. Al ...

Tragico Schianto sull'A2 : un morto e un ferito grave : Un morto e un ferito grave: è il Tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato stamattina sulla corsia nord dell?autostrada A2, poco prima dell?uscita di San...

"Strage infinita". Schianto sulla statale - muore centauro : ... le strade europee sono rimaste di gran lunga le piu' sicure al mondo nel 2017. , Continua dopo le foto, All'interno della Ue, la Svezia , 25 decessi per milione di abitanti, , il Regno Unito , 27, , ...

“Strage infinita”. Schianto sulla statale - muore centauro inutile ogni tentativo di salvargli la vita : A nulla sono serviti i tentativi di salvargli la vita. Minuti interminabili nel corso dei quali gli uomini della Croce Rossa hanno tentato in tutti i modi di salvargli la vita. Ma per un n centauro 34enne di Turbigo (Milano), non c’è stato nulla da fare: ha perso la vita in un terribile incidente avvenuto questa mattina in Liguria, in provincia di Savona. La tragedia si è consumata intorno alle 11. La vittima, quanto si apprende dai media ...

Altamura - Schianto fra quattro auto sulla provinciale 27 : due feriti gravi : Brutto incidente questa mattina al chilometro 5 della provinciale 27 all'altezza di Altamura. Ancora da chiarire le cause e la dinamica del sinistro che ha coinvolto 4 automobili. Due persone sono ...

Roma - incidente a Tor Bella Monaca : morto 34enne/ Ultime notizie : Schianto in moto sulla rampa del Gra : incidente stradale a Roma, Tor Bella Monaca: morto 34enne centauro, schianto in moto sulla rampa del Gra. Le Ultime notizie, la dinamica dello scontro 24ore dopo la tragedia su Via Appia(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 11:23:00 GMT)

Schianto sulla Feltrina - sei all'ospedale : Tre macchine distrutte e la circolazione bloccata per due ore alle porte di Fener dopo il violento impatto a catena

Incidente stradale ad Arona : Schianto tra tre auto sulla Provinciale del Sempione : Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 27 maggio, ad Arona. E' successo lungo la Statale 33. Tre i veicoli coinvolti nello schianto, un furgoncino Volkswagen con a bordo turisti ...

Bomporto : Schianto sulla Panaria - due feriti - salvi i bambini : Il racconto choc della madre: L'ho visto dallo specchietto mentre ci arrivata addosso. Sabato pomeriggio strada chiusa tre ore.

Caluso - Schianto sulla linea ferroviaria : treno travolge tir. 2 morti e 18 feriti : Nella tarda serata di ieri alle 23.20 circa, a Caluso, sulla linea ferroviaria tra Torino e Ivrea, un treno regionale ha incrociato e travolto un tir che aveva oltrepassato la barriera di arresto del ...